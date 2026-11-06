أعلنت شركة إعمار العقارية في دبي الخميس أنها تعتزم إلغاء إدراج ذراعها الإنشائية إعمار للتطوير من بورصة دبي، وذلك بعد أن وافق مجلس إدارتها على خطط لإطلاق عرض شراء قيمته 3.4 مليار دولار.