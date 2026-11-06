أعلنت شركة إعمار العقارية في دبي الخميس أنها تعتزم إلغاء إدراج ذراعها الإنشائية إعمار للتطوير من بورصة دبي، وذلك بعد أن وافق مجلس إدارتها على خطط لإطلاق عرض شراء قيمته 3.4 مليار دولار.
وفيما يلي أهم التفاصيل:
- تأتي هذه الخطوة في أعقاب تغيير بملكية شركة إعمار المطورة لبرج خليفة، أطول مبنى في العالم، هذا العام.
- وتعتزم إعمار تقديم عرض حجمه 15 درهما للسهم الواحد لشراء حصة باقي المساهمين، مما يجعل قيمة إعمار للتطوير 16.3 مليار دولار.
- ويمثل العرض النقدي علاوة 19.4 بالمئة على سعر إغلاق سهم إعمار للتطوير في الثاني من نوفمبر الجاري الذي بلغ 12.56 درهم للسهم الواحد.
- قالت إعمار إن الصفقة ستدمج أعمال التطوير العقاري في الإمارات بالكامل ضمن المجموعة، مما يتيح إدارتها وتمويلها في إطار واحد لمخصصات رأس المال.
- تملك إعمار العقارية ما يزيد قليلا على 79 بالمئة من أسهم إعمار للتطوير بينما تملك الوحدة التابعة شركة إميرتس بروبرتي هولدينجز ليمتد (إميرتس بروبرتي) نسبة واحد بالمئة إضافية.
- أعلنت إعمار الخميس، ارتفاع إيراداتها 13 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مدعومة بالتقدم المحرز في أعمال البناء وارتفاع معدلات الإشغال في مراكز التسوق التابعة لها. ووافقت أيضا على توزيع أرباح استثنائية نحو 1.2 مليار دولار.
- يعمل جيه.بي مورغان مستشارا ماليا لإعمار العقارية في حين تتولى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المدير الرئيسي، وهي أيضا مدير مشارك مع بنك أبوظبي الأول.