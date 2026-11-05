وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن القناة حققت إيرادات قدرها 724 مليون دولار مقارنة مع 373 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 94 بالمئة.

وأضاف ربيع أن القناة شهدت عبور 1490 سفينة خلال الشهر بحمولات صافية 88 مليون طن.

ووففا لوكالة رويترز، فقد تأثرت حركة الملاحة وإيرادات القناة بسبب هجمات على سفن في البحر الأحمر دفعت العديد من شركات الشحن إلى تحويل مساراتها بعيدا عن القناة، قبل أن تظهر مؤشرات التحسن خلال الأشهر القليلة الماضية خاصة بعد أن اتجهت السعودية إلى تصدير النفط عبر قناة السويس مع تعطيل إيران وحلفائها الحوثيين في اليمن لاثنين من أهم مسارات التصدير، وهما مضيقا هرمز وباب المندب.

وأوضح ربيع أن إيرادات القناة ارتفعت بنحو 94 بالمئة على أساس سنوي، في مؤشر على تحسن حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية.

وأضاف أن الهيئة تواصل جهودها لجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تطوير الخدمات البحرية واللوجستية، بما يدعم تنافسية قناة السويس ويعزز مكانتها على خريطة التجارة العالمية.