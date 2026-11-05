وجاء هذا الارتفاع مدعوما بشكل كبير بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي عززت مؤخرا زخم التداول في الأسواق.

وأثار الفوز الواضح على نحو غير متوقع للديمقراطيين في الولايات المتحدة آمالا في أن تتبنى البلاد نهجا أكثر اعتدالا في سياستها الخارجية.

كما دفع الفوز الواضح للديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ مؤشر "داو جونز" الصناعي الأميركي الرئيسي إلى الارتفاع أمس الأربعاء.

ورغم أن الديمقراطيين لن يتمكنوا بعد فوزهم من التراجع بسهولة عن سياسات الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، فإنهم يستطيعون على الأقل عرقلتها بشكل ملموس.

وأوضح المحلل يوخن شتانتسل من مصرف "كونزورس بنك" أن نتائج الانتخابات تحمل عدة مؤشرات إيجابية للأسواق، وقال: "ظهرت النتائج بسرعة وكانت واضحة، وقبل ترامب بها، كما أن تقاسم السلطة السياسية يقلل من مخاطر المفاجآت السياسية. البورصة تحب القدرة على التنبؤ، ولذلك ترتفع"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

كما ساهمت التقارير الإيجابية للشركات وانخفاض أسعار النفط في دعم مؤشر داكس.

لكن اليوم يبدو صعبا للغاية بالنسبة للمستثمرين في شركة الصناعات الدفاعية "راينميتال"، بعدما اضطرت الشركة مساء أمس، عقب إغلاق البورصة، إلى خفض توقعاتها مجددا. وهوت أسهم الشركة بنحو 17 بالمئة، لتحتل المركز الأخير بفارق كبير بين الشركات المدرجة في مؤشر داكس.