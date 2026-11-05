وأوضحت الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، أنها تتوقع تسجيل أرباح تشغيلية سنوية تصل إلى 1.87 تريليون ين (نحو 11.8 مليار دولار) للعام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل، بزيادة قدرها 15 بالمئة عن توقعاتها السابقة.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 622.3 مليار ين، متجاوزة متوسط توقعات المحللين، في حين سجلت الإيرادات 3.43 تريليون ين لتتجاوز التقديرات السابقة بدورها.

زخم الألعاب والسينما يقود النمو

وجاء الأداء القوي مدفوعاً بالإطلاق الناجح لأحدث الإصدارات السينمائية والألعاب في إمبراطورية "سوني"، وعلى رأسها فيلم "سبايدرمان: يوم جديد" (Spider-Man: Brand New Day) ولعبة "مارفلز ولفيرين" (Marvel’s Wolverine) المخصصة لمنصة "بلايستيشن 5".

كما ارتفعت إيرادات قطاع الموسيقى بفعل الإقبال القياسي على استماع الكتالوج الغنائي للنجم الراحل مايكل جاكسون، بالتزامن مع إطلاق الفيلم الوثائقي الذي يروي سيرة حياته.

ووفقا لوكالة بلومبرغ نيوز، فإن هذه النتائج تؤكد صحة الرهان الاستراتيجي لـ "سوني" نحو تقليل الاعتماد على الأصول الثقيلة والتركيز على صناعة المحتوى الترفيهي، في وقت تعاني فيه شركات التكنولوجيا العالمية من ارتفاع تكاليف المكونات وسلاسل الإمداد التي تؤرق مصنعي الأجهزة المادية.

وفي هذا الصدد، قال هيديكي ياسودا، الباحث في مؤسسة "تو يو للبحوث والاستشارات" لبلومبرغ نيوز: "تدخل منصة بلايستيشن 5 أواخر دورة حياتها، وهو ما يضع سوني في موقف مريح يغنيها عن الضغط لزيادة مبيعات الأجهزة بأي ثمن. نتائج اليوم تجسد ثمار الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة على مدار السنوات الماضية في قطاعات الأفلام والألعاب والموسيقى؛ ففي المراحل التي كانت تعتمد فيها سوني على الأجهزة المادية بشكل رئيسي، كانت أرباحها تتسم بالتقلب الحاد".

عائدات قياسية وترقب لـ GTA VI

وقبل الإعلان الرسمي عن النتائج، أغلقت أسهم "سوني" في بورصة طوكيو على ارتفاع بنسبة 7 بالمئة، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن محفظة المحتوى المتنوعة التي تتيح للشركة التكيف مع تقلبات الإنفاق الاستهلاكي العالمي.

وباعت "سوني" نحو 2.6 مليون وحدة من جهاز "بلايستيشن 5" خلال الربع الممتد حتى سبتمبر، وهو رقم يرجعه المحللون إلى قيود التوريد وليس لتراجع الطلب، لا سيما مع الترقب الواسع لإطلاق لعبة "جراند ثفت أوتو 6" (GTA VI) المرتقبة هذا الشهر، والتي أنعشت مبيعات الأجهزة في السوق الأميركية وخاصة النسخة المتقدمة "PS5 Pro".

وبحسب بيانات شركة البحوث "سيركانا"، تصدرت لعبة "ولفيرين" قائمة الألعاب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، محققة أعلى افتتاحية مبيعات لـ "سوني" منذ لعبة "هيل دايفز 2" في فبراير 2024.

وعلى صعيد السينما، تجاوزت إيرادات سلسلة "سبايدرمان" حاجز 2.5 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، لتصبح ثالث أعلى السلاسل السينمائية إيراداً في التاريخ، وفقاً لبيانات الشركة.

وفي قطاع الموسيقى، قفز معدل البث الرقمي لأغاني مايكل جاكسون – المملوكة جزئياً لـ "سوني" – إلى أربعة أضعاف مستوياته الاعتيادية عقب طرح فيلم السيرة الذاتية "مايكل".

وبناءً على هذه الأرقام، رفعت "سوني" توقعاتها التراكمية لأرباح قطاع الألعاب والترفيه والموسيقى والأفلام. كما توقعت الشركة تحسن أداء قطاع مستشعرات الصور والحلول التقنية، على الرغم من التراجع الحاد الذي تشهده شحنات الهواتف الذكية عالمياً هذا العام.