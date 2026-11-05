وأعلن ثاني أكبر بنك مدرج في مؤشر "داكس" الرائد في البورصة الألمانية، ومقره فرانكفورت، الخميس، تحقيق أرباح صافية بلغت 859 مليون يورو خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.

ويمثل ذلك زيادة بأكثر من 45 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت بيتينا أورلوب، الرئيسة التنفيذية للبنك: "يؤكد الأداء القوي للأعمال حجم الإمكانات الكامنة في كومرتس بنك".

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، رفع البنك أرباحه الصافية بأكثر من 40 بالمئة أيضا، لتصل إلى نحو 2.7 مليار يورو، وهو أفضل أداء يحققه البنك خلال هذه الفترة في تاريخه. ولا يزال مجلس الإدارة يستهدف تحقيق أرباح قياسية لا تقل عن 3.4 مليار يورو خلال العام بأكمله.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه "كومرتس بنك" مستقبلا غير واضح في ظل مساعي مصرف "يونيكريديت" الإيطالي للاستحواذ عليه، بعدما نجح في تأمين السيطرة على ما يقرب من نصف أسهمه. وكانت أورلوب قد أكدت مؤخرا ضرورة أن يعمل الجانبان معا للتوصل إلى تصور مشترك بشأن الخطوات المقبلة.

ويرى بنك "يونيكريديت"، الذي يمتلك بالفعل حضورا في ألمانيا من خلال بنك "هيبو فيراينس بنك" (HVB)، إمكانية تحقيق وفورات بمليارات اليورو. ويرغب أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي لـ"يونيكريديت" على سبيل المثال في تقليص شبكة "كومرتس بنك" الخارجية.

وتطالب الحكومة الألمانية، التي تمتلك أكثر من 13 بالمئة من أسهم البنك، بأن يظل "كومرتس بنك" مؤسسة مالية رئيسية لتمويل الشركات المتوسطة.

وسعى أورسيل إلى طمأنة هذه الشركات قائلا: "نحن لا نجمع نقاط القوة لدى البنكين من أجل تقديم خدمات أقل للشركات الألمانية".

ويتوقع "يونيكريديت" الحصول خلال الأسابيع المقبلة على الموافقات الإضافية اللازمة لتنفيذ خطته للاستحواذ على "كومرتس بنك".