وأعلنت شركة تويوتا، الخميس، إنها سجلت أول زيادة في أرباحها منذ عام ونصف، إذ عوض ضعف الين والطلب القوي على السيارات الهجينة أثر التراجع في المبيعات في الصين والشرق الأوسط.

كما رفعت الشركة اليابانية توقعاتها للأرباح التشغيلية بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 3.9 تريليون ين (نحو 24.7 مليار دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2027.

كما كشفت نتائج الربع الممتد حتى سبتمبر عن نمو الأرباح بنسبة 34 بالمئة لتصل إلى 1.13 تريليون ين (حوالي 7.1 مليار دولار)، وهي أول زيادة تسجلها الشركة منذ ستة فصول فصلية، ويأتي هذا مقابل متوسط توقعات بلغ 992 مليار ين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن وشمل تسعة محللين.

وساهمت هذه النظرة التفاؤلية، إلى جانب توسيع برنامج إعادة شراء الأسهم، في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن تراجع الطلب في السوق الصينية، والتأثيرات الناتجة عن الحرب في إيران، والرسوم الجمركية الأميركية.

مكاسب استثنائية وثقة استثمارية

في بورصة طوكيو، حلق سهم "تويوتا" مرتفعاً بأكثر من 16 بالمئة، مسجلاً أعلى مكسب يومي له منذ عام 1987، بحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز.

وكانت الأسهم قد شهدت زخماً صعودياً حتى قبل إعلان النتائج المالية، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بشأن احتمال تخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي، وجاءت الأرقام القوية لتعزز هذا الصعود بصورة استثنائية.

وفي تعليق على هذه النتائج، قال تاتسيو يوشيدا، كبير محللي قطاع السيارات في "بلومبرغ إنتلجنس": "إن المرونة المالية التي تظهرها تويوتا تبدو لافتة للغاية في ظل كل التحديات الراهنة. وبالمقارنة مع شركات السيارات اليابانية الأخرى، تمتلك تويوتا نقاط ضعف قليلة ومحدودة للغاية".

وفي إطار تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، وسعت الشركة برنامج إعادة شراء أسهمها ليصل إلى 1.3 تريليون ين، مع تخصيص ما يصل إلى 14 تريليون ين لمكافأة المساهمين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقد وافقت كبرى شركات التأمين اليابانية، مثل "ميتسوي سوميتومو" و"سومبو جابان" و"توكيو مارين"، على خوض عملية التقديم لبيع أسهمها ضمن البرنامج.

وأوضح تاكانوري أزوما، كبير مسؤولي المحاسبة في الشركة، أن جهود خفض التكاليف ساهمت بفاعلية في تقليص تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الخام والصراع الممتد في الشرق الأوسط.

تحديات السوق الصينية وسباق التكنولوجيا

رغم هذه الأرقام القياسية، يرى المحللون أن منافسة الشركات الصينية تشكل التحدي الأكبر لـ "تويوتا"، ليس فقط داخل الصين بل في الأسواق العالمية أيضاً.

وعلى إثر الضغوط المستمرة في الصين، خفضت مجموعة "تويوتا" هدف مبيعاتها السنوية العالمة إلى 10.99 مليون سيارة، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 11.18 مليون وحدة، في ظل تفوق الصانعين المحليين وعلى رأسهم "بي واي دي" (BYD).

ولمواجهة هذا التحول، تخطط "تويوتا" للكشف عن الجيل الجديد من سيارتها الأكثر مبيعاً "كورولا" في الصين، مع التلميح لإطلاق نسخة كهربائية بالكامل منها. كما تشرع الشركة في بناء مصنع جديد في شانغهاي لإنتاج سيارات كهربائية تحت علامة "لكزس" بحلول نهاية عام 2027، مستهدفة تقليص مدة تطوير السيارات إلى 18 شهراً فقط.

وعلى صعيد الهيكلة الداخلية، أعلنت "تويوتا" عن تغييرات تنظيمية شملت إنشاء قطاع جديد متخصص في تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي، لتأكيد التزامها بمواكبة مستقبل التنقل الذكي.