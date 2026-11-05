وقالت الشركة في بيان، إن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قد ارتفعت بنسبة 36.7 بالمئة إلى 433.6 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف مستواه السابق ليصل إلى 154.6 مليون درهم.

وخلال الربع الثالث، زادت إيرادات المجموعة 14.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.3 مليار درهم، شاملة مبيعات معدلة بقيمة 104.7 مليون درهم.

وبلغ نمو الإيرادات على أساس الأعمال الأساسية 5.2 بالمئة وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 39 بالمئة إلى 123.1 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 33.2 مليون درهم، مقارنة بـ4.1 مليون درهم في الربع المقابل من العام الماضي، الذي تأثر بتسجيل مخصصات انخفاض قيمة في قطاع الوجبات الخفيفة.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة خلال الأشهر التسعة 212.1 مليون درهم، مقارنة بتدفقات سالبة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وتحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.4 مرة، مقارنة بـ2.9 مرة في ديسمبر 2025، فيما بلغت السيولة النقدية 536.2 مليون درهم.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة "أغذية"، إن الضغوط التي تعرضت لها سلاسل الإمداد في المنطقة خلال الأشهر الماضية أكدت أهمية شركات الأغذية القادرة على الصمود، مشيراً إلى أن المجموعة واصلت تلبية احتياجات الأسواق التي تعمل فيها.

من جانبه، قال سالمين العامري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن تعزيز محفظة الأعمال والانضباط التشغيلي بدأ ينعكس على النتائج وأضاف أن المجموعة تتخذ إجراءات لحماية أعمالها في ظل تصاعد ضغوط تكاليف المدخلات والخدمات اللوجستية.