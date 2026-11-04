وجاء في بيان صدر الأربعاء، إن الشركة سوف تبني مراكز حوسبة جديدة وسوف تستثمر في أمن المياه المحلي وتوليد الطاقة وتدريب سكان ماليزيا.

وأضاف أن الاستثمارات سوف تجرى في 2027 و 2028، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وتنضم غوغل إلى شركات التكنولوجيا العالمية الأخرى في التوسع في البلد الذي يعد جذابا بسبب تكلفته المنخفضة نسبيا والبنية التحتية الموثوقة وقربه من مراكز الأعمال مثل سنغافورة.

وقالت غوغل إن مرحلة بناء المواقع الجديدة على مدار العامين المقبلين من المقرر أن تضيف 1.1 مليار دولار لاقتصاد ماليزيا ودعم أكثر من 37 ألف وظيفة محلية سنويا.

وبمجرد دخول مراكز البيانات حيز الخدمة، من المتوقع أن توفر 9 آلاف وظيفة محليا في السنة بما في ذلك فنيون ومهندسي ميكانيكا وكهرباء ومديري لوجيستيات وأمن.