وأكدت "بروج الدولية" تحقيق تقدم في جهودها لاستكمال عقود الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع توسعة وحدة تكسير الإيثان الثانية التابعة لها لتصل طاقتها الإنتاجية إلى 230 ألف طن سنوياً. وفي خطوة رئيسية نحو تنفيذ هذه التوسعة، بدأت الشركة خلال 2026 في تنفيذ الخدمات الهندسية الأوّلية بالتعاون مع شركة "ليندي للهندسة"، التي سبق أن مُنحت الترخيص التقني لإنشاء وحدة تكسير الإيثان الثانية الحالية، وتتولى أيضاً تنفيذ أعمال التصاميم الهندسية الأوّلية لتوسعة الوحدة.

كما قامت "بروج الدولية" بترسية عقد تنفيذ أعمال ما قبل مرحلة التصاميم الهندسية الأوّلية على "ليندي للهندسة"، لتوسعة وحدة تكسير الإيثان الثالثة التابعة للشركة، ومن المخطط أن يتم بيع الكميات الإضافية من الإيثيلين التي ستنتجها الوحدة الثالثة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للشركة على المدى البعيد.

وتواصل الشركة إحراز تقدم في تنفيذ توسعة مشروع "بروج 4" في مجمع الرويس بدولة الإمارات العربية المتحدة، المملوك لشركتي "أدنوك" و"أو إم في"، وتتولى "بروج بي إل سي" تشغيله، والمخطط أن يدعم رفع الطاقة الإنتاجية للشركة بمقدار 1.4 مليون طن من البولي إيثيلين عند اكتمال تشغيله، مما سيجعل مجمع الرويس أكبر مجمع متكامل لإنتاج البولي أوليفين في موقع واحد على مستوى العالم.

وبهذه المناسبة، قال روجر كيرنز، الرئيس التنفيذي لـ "بروج الدولية": "تمتلك ’بروج الدولية‘ مجموعة متميزة من الأصول العالمية والتقنيات الرائدة، إلى جانب خبرات واسعة بالأسواق، بما يساهم في ترسيخ مكانتها العالمية وتعزيز تنافسيتها في قطاع البولي أوليفين. وبالتزامن مع تقدمها المستمر في تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجية، تركز الشركة على الاستثمار في الابتكار وتطوير حلول متخصصة وعالية الأداء تلبي احتياجات العملاء، وتساهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".

من جانبه، قال الدكتور حسن كرم، الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في "بروج الدولية": "تحرص ’بروج الدولية‘ على إضافة طاقات إنتاجية جديدة من خلال مشروعات النمو والتوسع الاستراتيجية، بما يعزز منصة أعمالها العالمية في مجال البولي أوليفين ويساهم في تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى البعيد. وتماشياً مع تركيز الشركة على تعزيز التميز التشغيلي، نعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أداء الأصول واستخدام أحدث التقنيات للمساهمة في صياغة مستقبل القطاع".

وعالمياً، تواصل "بروج الدولية" إحراز تقدم ملموس في تنفيذ مشروعات النمو الاستراتيجية في أوروبا، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة طويلة الأمد للمساهمين، حيث أنجزت الشركة في بلجيكا الأعمال الميكانيكية لمشروع "كالو PDH2"، الذي يضم ثاني مصانعها لنزع الهيدروجين من البروبان، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 750 ألف طن، بما يمهد الطريق لبدء التشغيل المتوقع للمصنع خلال النصف الأول من عام 2027.

وفي مدينة بورغهاوزن في ألمانيا، تتواصل أعمال توسعة مشروع "Borstar® Nextension" لإنتاج البولي بروبيلين. وكانت أعمال إنشاء هذا المصنع المتطور والمتكامل لإنتاج البولي بروبيلين في موقع واحد قد بدأت في سبتمبر 2026، ومن المتوقع أن يساهم عند اكتماله، في زيادة الطاقة الإنتاجية التجارية بشكل كبير، وتعزيز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية.

وفي النمسا، افتتحت "بروج الدولية" مؤخراً مصنع شويخات لمواد البولي بروبيلين المركّبة المتخصصة، بعد استكمال أعمال توسعة وتطوير بقيمة 100 مليون يورو، في خطوة تعزز القدرات التصنيعية للشركة ومحفظتها من الحلول المتخصصة.

جدير بالذكر أن مشروعات التوسعة الاستراتيجية تساهم في ترسيخ مكانة "بروج الدولية" كأكبر شركة رائدة متخصصة في إنتاج البولي أوليفين على مستوى العالم، مدعومةً بحضورها الواسع، وتقنياتها الرائدة، ومحفظتها المتنوعة من الحلول المتخصصة.

وتتميز "بروج الدولية" بمكانة عالمية رائدة في قطاع البولي أوليفين، وتستهدف بلوغ طاقة إنتاجية سنوية قدرها 13.8 مليون طن في عام 2030، موزعة على 30 موقعاً للتصنيع في مختلف أنحاء العالم.