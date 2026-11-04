وزادت أسهم الشركة، التي انضمت لفترة وجيزة إلى نادي الشركات ذات القيمة السوقية التي تبلغ تريليون دولار، بأكثر من المثل حتى الآن هذا العام (بنحو 126 بالمئة)، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 58 مليار دولار إلى قيمتها السوقية إذا استمرت مكاسب ما قبل افتتاح السوق.

وتستفيد الشركة، التي ضاعفت تقريبا إيرادات مراكز البيانات لديها في الربع الثالث، من زيادة الطلب على وحدات معالجة الرسومات والمعالجات المركزية الخاصة بها.

ومكن ذلك إيه.إم.دي من الاستحواذ على حصة سوقية من منافستها إنتل التي توقعت في الأسبوع الماضي إيرادات ربع سنوية أقل بكثير من التقديرات، مما دفع لموجة بيع عالمية في أسهم شركات الرقائق.

وتتوقع إيه.إم.دي أن تبلغ إيرادات الربع الرابع نحو 17 مليار دولار، بزيادة أو نقصان ثلاثة بالمئة، وهو ما يزيد عن متوسط تقديرات المحللين البالغ 16.23 مليار دولار، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح الإجمالي المعدل للشركة نحو 55 بالمئة، مقارنة بالتقديرات البالغة 55.27 بالمئة، وذلك نزولا من 56 بالمئة المسجلة في الربع الثالث.

وفي فبراير، وافقت الشركة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار إلى ميتا على مدى خمس سنوات.

وفي الأسبوع الماضي، انخفضت أسهم شركة Intel المنافسة بأكثر من 20 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن ضعف الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مما أثار مخاوف بشأن اعتمادها على سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية وقلة تواجدها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتوخى محللو مورغان ستانلي Morgan Stanley الحذر في افتراض استمرار النمو الحالي في أعمال معالجات الخوادم إلى أجل غير مسمى في ظل النقص الذي يشهده القطاع، لكنهم يعتقدون أن AMD تتفوق على منافسيها ويمكنها مواصلة الاستحواذ على حصة أكبر من السوق.

كما قفزت إيرادات AMD من مراكز البيانات في الربع الثالث بنسبة 97 بالمئة لتصل إلى 8.55 مليار دولار، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين البالغة 8.20 مليار دولار.

وتُتداول أسهم الشركة، التي يقع مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، بنحو 31 ضعفًا من أرباحها المتوقعة، مقارنةً بـ 14 ضعفًا لشركة إنفيديا و16.5 ضعفًا لشركة برودكوم.