وأوضحت الشركة في البيان، أن العرض يبلغ 15 درهماً نقداً لكل سهم، ويخضع للموافقة المطلوبة من مجلس إدارة إعمار العقارية.

وتبلغ ملكية إعمار العقارية في إعمار للتطوير حالياً 79.16 بالمئة، بينما يملك عموم المساهمين النسبة المتبقية 20.84 بالمئة.

ويبلغ عدد أسهم إعمار للتطوير 4 مليارات سهم، وتشكّل نسبة 20.84 % المزمع الاستحواذ عليها نحو 833.6 مليون سهم.

ويفوق السعر المذكور للسهم سعر إقفال سهم إعمار للتطوير الثلاثاء 03 نوفمبر عند 13.90 درهم، وبفارق 1.10 درهم للسهم الواحد.

كانت إعمار العقارية قد طرحت 800 مليون سهم من إعمار للتطوير في نوفمبر 2017، في سوق دبي، بسعر 6.03 للسهم.