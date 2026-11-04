وأكد مسؤولون مشاركون في المعرض في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أهمية الحدث في تعزيز الشراكات بين قطاعي الصناعة والطاقة، وتحويل احتياجات الشركات إلى فرص تصنيع واستثمار جديدة، إلى جانب تطوير منظومات السلامة وإدارة المخاطر الطبية لحماية العاملين وضمان استمرارية الأعمال.

وقالت ابتسام علي السعدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية بالإنابة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إن مشاركة الوزارة في "أديبك 2026" تعكس أهمية قطاع الطاقة في دعم الصناعة الوطنية والاستفادة من الفرص التي يوفرها لتعزيز التصنيع المحلي واستقطاب الاستثمارات الصناعية.

وأوضحت أن قيمة الصادرات الصناعية للدولة بلغت نحو 260 مليار درهم، ما يعكس التطور الذي حققته الصناعة الوطنية وقدرتها على تعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وأضافت أن مبادرة "اصنع في الإمارات 2026" حددت فرص شراء صناعية تتجاوز قيمتها 180 مليار درهم تشمل أكثر من 5 آلاف منتج يستحوذ قطاع الطاقة على نحو 62% منها بما يعادل قرابة 112 مليار درهم.

وأشارت إلى أن هذه الفرص تشمل المعدات الصناعية والمكونات الكهربائية والمواد الكيميائية وغيرها من المنتجات التي يحتاجها قطاع الطاقة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحويلها إلى عقود شراء فعلية وتشجيع المصانع القائمة على التوسع واستقطاب استثمارات ومصانع جديدة إلى الدولة.

وأكدت السعدي حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها مع الجهات الوطنية والمستثمرين، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الإماراتية في سلاسل التوريد وتوفير فرص عمل نوعية وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية محلياً وعالمياً.

من جانبه أكد ستيفن واينز الرئيس التنفيذي لشركة "بروميثيوس ميديكال إنترناشونال" التابعة لمجموعة "ريسبونس بلس ميديكال" الإماراتية، أن الشركة تتخذ من أبوظبي مركزاً لعملياتها الدولية، وتقدم حلولا متخصصة للحد من المخاطر الطبية وتعزيز سلامة العاملين في قطاع الطاقة داخل الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومختلف الأسواق العالمية.

وأوضح أن قطاع الطاقة يضع حماية العاملين في مقدمة أولوياته، مشيرا إلى أن الشركة تدعم المؤسسات من خلال تقييم وتطوير الإجراءات التشغيلية والسياسات وأنظمة الحوكمة والتدريب بما يعزز جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة والحد من المخاطر المرتبطة ببيئات العمل.

وأضاف أن خدمات الشركة تشمل التدريب الطبي المتخصص والاستشارات ودعم الاستجابة للطوارئ، إلى جانب تطوير منظومات الاستعداد الطبي في المواقع التشغيلية بما يسهم في تحسين معايير السلامة ورفع مستويات الإنتاجية.

وأشار إلى أن حماية القوى العاملة تمثل استثمارا أساسيا في استدامة الأعمال، مؤكدا أن الإدارة الفاعلة للمخاطر الطبية تسهم في حماية العاملين والمحافظة على سمعة المؤسسات وقيمتها وتعزيز قدرتها على مواصلة عملياتها بكفاءة.

ويوفر معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026" خلال فترة انعقاده منصة عالمية لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون والشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة لا سيما في مجالات الاستدامة وأمن الطاقة والذكاء الاصطناعي.