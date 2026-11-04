وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن البنك المركزي يتوقع حاليا نمو الاقتصاد بمعدل 0.4% خلال العام الحالي، وسيحتاج إلى النمو بقوة كبيرة خلال الربع الأخير من العام لكي يصل إلى معدل النمو المتوقع للعام ككل.

وقال مولان في مؤتمر جيكو بمدينة ليون الفرنسية "لسوء الحظ، اعتقد أنه (معدل النمو المتوقع) متفائل للغاية.. علينا بالتأكيد تعديل هذا التوقع بالخفض بنسبة ضئيلة".

ومن المقرر إصدار البنك المركزي للتقديرات المحدثة للنمو الاقتصادي خلال ديسمبر المقبل، بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لمراجعة أسعار الفائدة.

يذكر أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي انكماشا بمعدل 0.1% من إجمالي الناتج المحلي.