وأضافت شركة الأدوية الدنماركية، الأربعاء، إنه يمكن رفع المبيعات والأرباح لنسبة تصل إلى 2 بالمئة العام الجاري بسعر الصرف الثابت، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. أما أسوأ سيناريو متوقع فهو انخفاض بنسبة 2 بالمئة، مقارنةً بنسبة 6 بالمئة سابقًا.

وقفزت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 6.6 بالمئة في بداية التداول، وهو أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

وتنافس "نوفو" شركة "إيلي ليلي" في سوق أدوية خسارة الوزن العالمي المتنامي.

وحققت الشركة الدنماركية نجاحا العام الجاري بعقار "ويجوفي" الذي يأتي في شكل حبوب الذي تغلب حتى الآن على عقار الشراب المقدم من "إيلي ليلي" ولكن المستثمرين قلقين من أن أدوية الجيل المقبل الخاصة بها لن تتفوق على ما تقدمه منافستها الأميركية.

كما رفعت "ليلي" توقعاتها الأسبوع الماضي بناء على زيادة الطلب على أدويتها.

وسجلت نوفو زيادة بنسبة 34 بالمئة في الأرباح التشغيلية المعدلة لتصل إلى 31.7 مليار كرونة دانمركية (4.8 مليار دولار أميركي) في الربع الأخير، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين. كما رفعت الشركة توقعاتها في الأرباع السابقة.