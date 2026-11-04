وشهد سهيل محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ورئيس مجلس إدارة "الاتحاد للماء والكهرباء"، توقيع الاتفاقية.

كما سيسهم هذا التعاون في فتح سوق جديدة لــ "أدنوك للغاز" لبيع إمداداتها المتنامية من الغاز داخل الدولة، كما سيوفر مصدر موثوق للوقود يدعم تطوير قدرات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات.

وتُحقق الاتفاقية اثنتين من الأولويات الاستراتيجية للشركة، وهما تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في الدولة وتوسيع حضورها في السوق المحلية بالتزامن مع توفر إمدادات جديدة من الغاز.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "تواصل ’أدنوك للغاز‘ الاستثمار لتلبية احتياجات دولة الإمارات المتزايدة من الطاقة. ومن خلال توسيع طاقاتنا الإنتاجية وتطوير بنيتنا التحتية، نعمل على ربط إمدادات الغاز الجديدة بعملاء جدد، ودعم تطوير مشاريع توليد الطاقة الكهربائية المستقبلية في الدولة، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا".

يُعدّ تعزيز إمدادات الغاز المحلية ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل في دولة الإمارات. ويسهم ربط مشاريع توليد الطاقة الكهربائية الجديدة بإمدادات غاز موثوقة ومنتجة محلياً في تعزيز مرونة منظومة الطاقة الوطنية، والحد من الاعتماد على الوقود المستورد، وضمان توفر الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والسكاني المتواصل في الدولة. وبالنسبة لــ "أدنوك للغاز"، يساهم توسيع قاعدة العملاء في السوق المحلية في إيجاد طلب جديد طويل الأمد لكميات الغاز الإضافية التي توفرها الشركة من خلال برنامجها الطموح للنمو والتوسع.

من جانبه: قال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد للماء والكهرباء": "تعمل ’الاتحاد للماء والكهرباء‘ على تطوير مزيج متوازن من مشاريع توليد الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة، بما يدعم النمو طويل الأمد والاحتياجات المتنامية للطاقة في شمال الإمارات. وتعزز شراكتنا مع ’أدنوك للغاز‘، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، قدرتنا على الحصول على إمدادات غاز موثوقة وطويلة الأمد، بما يدعم التزامنا بتوفير منظومة كهرباء آمنة ومرنة ومستدامة للمجتمعات والشركات التي نخدمها".

ويأتي التعاون المحتمل في وقت تواصل فيه "أدنوك للغاز" تنفيذ أحد أكبر برامج النمو المتكاملة في مجال الغاز على مستوى العالم. ومع توفر إمدادات إضافية من الغاز نتيجة لهذا الاستثمار، يسهم توسيع قاعدة عملاء الشركة المحليين في إيجاد مصادر إضافية للطلب طويل الأمد إلى جانب أسواقها المحلية والدولية الحالية.

ويشمل برنامج "أدنوك للغاز" للنمو مشروع "تطوير الغاز الغني"، الذي سيسهم في زيادة قدرات معالجة الغاز وتعزيز توفر الغاز الطبيعي للعملاء داخل الدولة، ومشروع "استدامة"، الذي يركز على تطوير وتحديث شبكة خطوط الأنابيب التابعة لـــ "أدنوك للغاز" بما يدعم تلبية الطلب المتنامي على الغاز في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال هذين المشروعين، تواصل الشركة تعزيز البنية التحتية اللازمة لنقل كميات أكبر من الغاز من منشآت المعالجة التابعة لها لتلبية احتياجات السوق الحالية والمستقبلية.