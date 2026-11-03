وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بزيادة بلغت 1 بالمئة في سبتمبر الماضي. ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ ديسمبر 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 1.7 بالمئة.

وارتفع معدل التضخم في قطاع النقل ليصل إلى 5.3 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3.6 بالمئة في سبتمبر الماضي، كما ارتفعت تكاليف الإسكان والطاقة بنسبة 2.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة، على أساس شهري، خلال أكتوبر الماضي، بعدما استقرت دون تغيير خلال سبتمبر الماضي.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار زيت التدفئة والبنزين والديزل.