وقال البنك في مذكرة إنه رفع توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي في مركز (تي.تي.إف) الهولندي للربع الأول من عام 2027 إلى 74 يورو لكل ميغاوات/ساعة من 44 يورو سابقا، بينما رفع توقعاته للعام 2027 بأكمله إلى 51 يورو لكل ميغاوات/ساعة من 32 يورو لكل ميغاوات/ساعة.

وتشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن السوق تتوقع بنسبة 47 بالمئة أن يشهد هذا الشتاء استمرار انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، إلى جانب درجات حرارة أقل من المتوسط.

كما ذكر البنك أنه على الرغم من ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط في أكتوبر عن المتوقع، فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الخليج بلغت في المتوسط 33 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب. ولا تزال حركة الناقلات متقلبة، كما أن تدفقات الغاز الطبيعي المسال المقدرة عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من التعافي الذي شهدته تدفقات النفط.

وكان أكتوبر أسوأ شهر على الإطلاق من حيث الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة، وفقا لبيانات تتبع حوادث الأمن البحري.