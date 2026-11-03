وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 29.77 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بـ 29.73 بالمئة في سبتمبر السابق عليه، متجاوزا التوقعات أشارت إلى 29.56 بالمئة.

كما تسارع معدل الزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بشكل طفيف، ليصل إلى 27.73 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 27.62 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.58 بالمئة على أساس شهري خلال أكتوبر الماضي، مقابل زيادة بلغت 1.84 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أخرى ارتفاع معدل تضخم أسعار المنتجين إلى 27.41 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 27.38 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.65 بالمئة، على أساس شهري، وهي وتيرة أقل من الزيادة التي سجلت في سبتمبر الماضي، والتي بلغت 2.07 بالمئة.