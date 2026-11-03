وتشمل الاتفاقية ثلاثة مجالات رئيسية للتعاون، تتمثل في ربط المستثمرين والشركاء المحتملين في أبوظبي بمحفظة المشاريع الدولية لشركة "إيفولف فيولز"، ودعم تطوير السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بوقود الطيران المستدام الاصطناعي، إلى جانب استكشاف فرص وضع استراتيجية وخارطة طريق لإنتاج هذا النوع من الوقود في الإمارة.

وسيركز التعاون على دراسة الجدوى الفنية والتجارية لإنتاج "وقود الطيران المستدام الاصطناعي" في أبوظبي، بالاستفادة من موارد الإمارة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون.

وستشمل الدراسة تقييم متطلبات البنية التحتية والتقنيات اللازمة، والشركاء الصناعيين المحتملين والعملاء المستقبليين، إلى جانب استكشاف فرص الاستثمار ونقل المعرفة والتقنيات وتطوير القدرات المحلية، كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة للإشراف على تقييم المبادرات والمشاريع المحتملة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت يسعى فيه قطاع الطيران إلى إيجاد حلول لخفض الانبعاثات وتلبية الطلب المتزايد على الوقود المستدام.

ويُعد "وقود الطيران المستدام الاصطناعي" أحد أنواع وقود الطائرات الذي يمكن إنتاجه باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون المحتجز.

ومن المتوقع أن تسهم المتطلبات الجديدة المتعلقة باستخدام الوقود في أوروبا والمملكة المتحدة في زيادة الطلب على هذا النوع من الوقود خلال السنوات المقبلة، بما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتطوير قدرات إنتاجية متقدمة.

وبالنسبة لأبوظبي، يوفر هذا التعاون فرصة لاستكشاف مجال جديد للتنمية الصناعية، واستقطاب الاستثمارات الدولية، والاستفادة من القدرات المتنامية للإمارة في مجالات الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة.

كما تعكس هذه الاتفاقية الدور الأوسع لدائرة الطاقة في تطوير السياسات وتهيئة البيئة التنظيمية الداعمة للاستثمار وتحفيز الابتكار، بما يخدم أولويات أبوظبي طويلة الأمد في قطاع الطاقة والتنمية الاقتصادية.

وقال عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة – أبوظبي، إن "وقود الطيران المستدام الاصطناعي" يمتلك إمكانات واعدة لأداء دور مهم في مستقبل قطاع الطيران، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تتيح الفرصة لتقييم كيفية الاستفادة من موارد الطاقة والقدرات الصناعية التي تتمتع بها أبوظبي لدعم تطوير هذا السوق بالتوازي مع استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكات التقنية.

وأضاف أنه من هذا المنطلق، يتم التركيز على إرساء الأسس التنظيمية والتجارية المناسبة لضمان تطوير مشاريع مستقبلية قابلة للتنفيذ وقادرة على المنافسة، بما يحقق القيمة المستدامة على المدى الطويل.

من جانبه قال هورست هادي محمودي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "سمارت إنرجي"، إن شركة "إيفولف فيولز" تُعد منصة استثمارية انطلقت أعمالها من أوروبا، وتتولى تطوير محفظة من مشاريع إنتاج وقود الطيران المستدام الاصطناعي وتسريع تنفيذها، بما يلبي حاجة السوق المتزايدة إلى التوسع في هذا القطاع ومواكبة وتيرة نموه المتسارع.

وأضاف أنه من خلال هذه الاتفاقية الموقعة مع دائرة الطاقة في أبوظبي، تتيح "إيفولف فيولز" للمستثمرين والشركاء في الإمارة فرص المشاركة في محفظة مشاريعها، بالتوازي مع التقييم المشترك لإمكانات إنتاج وقود الطيران المستدام الاصطناعي في أبوظبي، بالاستفادة من موارد الإمارة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات تحويل الطاقة إلى منتجات أخرى واحتجاز الكربون.

وأوضح: "يتمثل هدفنا في ترسيخ مكانة أبوظبي لاعباً عالمياً رئيسياً في سوق يُتوقع أن يشهد نمواً متسارعاً، مع بدء تطبيق الحصص الإلزامية لاستخدام وقود الطيران المستدام الاصطناعي، انطلاقاً من أوروبا والمملكة المتحدة".

وستركز المرحلة المقبلة من التعاون بين الجانبين على تحديد الفرص ذات الأولوية وتقييم المتطلبات الفنية والتجارية والتنظيمية للمشاريع المحتملة.

وستخضع أي استثمارات أو منشآت إنتاجية مستقبلية لمزيد من التقييم واتفاقيات منفصلة، بما يضمن استناد القرارات إلى متطلبات السوق والجدوى التجارية وأولويات أبوظبي الصناعية طويلة الأمد.