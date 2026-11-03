وكان المحللون يتوقعون في المتوسط أن تقل الإيرادات بنحو مليار دولار عن هذا المستوى.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة بنحو 12 بالمئة خلال الربع، لتصل إلى 114.5 مليار دولار، فيما زاد صافي الأرباح بنسبة 12 بالمئة إلى 30.7 مليار دولار.

وخلال الربع، غادر الرئيس التنفيذي المخضرم تيم كوك الشركة، وتولى جون تيرنوس، الرئيس السابق لقطاع الأجهزة، منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر.

وقال تيرنوس إن آبل تفخر بتسجيل مستوى قياسي في إيرادات ربع سبتمبر.

وأضاف تيرنوس أن القسم المخصص لآيفون سجل أيضا مستوى قياسيا خلال ربع سبتمبر، فيما حقق قطاع الخدمات أعلى إيرادات له على الإطلاق، وهو ما اختتم "أفضل سنة مالية في تاريخ الشركة".

وقالت أبل إن مبيعات أجهزة ماك بلغت 10.79 مليار دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 9.61 مليار دولار، بعدما ازدادت شعبية هذه الأجهزة بين المهتمين بالتكنولوجيا كمنصة لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن إيرادات قطاع الخدمات بلغت 31.57 مليار دولار، بما يتماشى تقريبا مع توقعات المحللين البالغة 31.58 مليار دولار.

أما مبيعات أجهزة آيباد فبلغت 6.23 مليار دولار والأجهزة القابلة للارتداء 8.30 مليار دولار، وجاءت أقل من توقعات السوق البالغة 6.70 مليار دولار للأولى و9.06 مليار للثانية.

وارتفع نشاط آبل في الصين، لكنه جاء دون توقعات المحللين. وتراجعت أسهم الشركة بنحو واحد بالمئة، في التداولات الأميركية بعد إغلاق السوق.