وأفادت الوكالة بأنّ نسبة امتلاء خزانات الغاز في الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 75 بالمئة في نهاية أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات، وأقلّ بكثير من الحدّ الأدنى الذي حدّده الاتحاد عند 80 بالمئة.

وتفسّر عوامل عدّة هذا الوضع. فقد أثّر إغلاق مضيق هرمز منذ اندلاع النزاع في الشرق الأوسط أواخر فبراير على واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، بحسب الوكالة. وجاء الإغلاق في وقت كان مخزون الغاز منخفضا أصلا عند نهاية الشتاء الماضي.

ثم أرجأ المشترون شراء الغاز لإعادة ملء الخزانات، على أمل أن تنخفض الأسعار لاحقا، وهو ما لم يتحقّق.

وأضافت الوكالة أنّ مضيق هرمز ظلّ مغلقا إلى حدّ كبير خلال أشهر الصيف. وتسارعت وتيرة ضخّ الغاز في خزانات الاتحاد الأوروبي في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، لكنها لم تبلغ مستويات السنوات السابقة.

وكان إجمالي ما ضخّ من الغاز في الخزانات خلال موسم التخزين أقلّ بنحو أربعة في المئة من متوسط السنوات الخمس الماضية.

وقالت الوكالة في بيانها إن هذا الوضع "يزيد من اعتماد المنطقة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية لتلبية الطلب الموسمي حين يبلغ ذروته، وقد يجعل المنطقة عرضة للخطر خصوصا إذا كان الشتاء المقبل أبرد من المتوقع، أو في حال حدوث أعطال فنية أو اضطرابات أخرى في الإمدادات".

وأكّدت الحكومة الألمانية الاثنين أنّ إمدادات الغاز في البلاد مضمونة للشتاء المقبل، رغم أنّ نسبة امتلاء الخزانات أقلّ بكثير من المستويات التي تحدّدها اللوائح.