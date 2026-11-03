ويعكس هذا التحول إعادة تعريف عملية لمفهوم أمن الإمدادات، إذ لم يعد يقاس بالقدرة على الاستخراج والإنتاج فحسب، بل بالمرونة اللوجستية، وتأمين وصول الشحنات للأسواق، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية.

إذ يُظهر المشهد الراهن أن أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي وجهان لعملة واحدة، وأن مفهوم أمن الإمدادات لا يتوقف عند حدود الإنتاج، بل يمتد ليشمل جاهزية البنية التحتية، وسعة التخزين، وسلامة الممرات اللوجستية، فكيف تعزز أبوظبي موقعها كمركز عالمي لصناعة مستقبل الطاقة؟

تجمع الدورة الحالية من "أديبك 2026" في أبوظبي أكثر من 20 وزيراً، من بينهم ممثلون عن الإمارات وألمانيا والنمسا وبلغاريا وقبرص وصربيا وتركيا ومصر والأردن والبحرين، واليابان ونيجيريا وكينيا، وتشارك في أديبك هذا العام قيادات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية من شركات تشمل "آيه آي كيو" و"سيمنس" و"شنايدر إلكتريك" و"أفيفا" و"كوغنايت" و"دومين" و"إنكلوسيف برينز" و"كوانتم سويتش"، إلى جانب قيادات شركات الطاقة والمؤسسات الحكومية وقطاع التمويل لبحث تحديات القطاع ومواكبة الاحتياجات العالمية، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".

كما تشمل قائمة شركات الطاقة العالمية المشاركة كلاً من "بي بي"، و"شل"، و"سيمنس إيه جي"، و"إيني"، و"أوكسيدنتال"، و"إنبيكس"، و"إكوينور"، و"فيتول"، و"إس إل بي"، و"واي بي إف"، و"آر دبليو إي"، و"بيكر هيوز"، و"أو إم في".

خمس أولويات استراتيجية للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية

وبحسب الكلمة الرئيسية التي ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر، حدد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، خمس أولويات يمكن لقطاع الطاقة اتخاذها للحد من تداعيات الصدمات المستقبلية، موضحاً أن الإمدادات لا قيمة لها إذا لم تصل إلى وجهتها. وتتضمن هذه الأولويات: توفير إمدادات يسهل الوصول إليها عبر توسعة قدرات التخزين الاستراتيجي، وتأمين مسارات آمنة الوصول إلى الأسواق بدعمها بمنظومات لوجستية متقدمة، والاستفادة من الذكاء التشغيلي لبناء منظومات طاقة ذكية تخفض تكلفة البرميل، إلى جانب تعزيز التمويل والتأمين لجذب رأس المال، وأخيراً التركيز على العنصر البشري باعتباره الضامن لاستمرار الإمدادات وتحمل المسؤولية.

وأوضح الدكتور سلطان الجابر في كلمته أن صمود دولة الإمارات في مواجهة اضطرابات الأسواق الأخيرة أثبت نجاح نموذجها الذي اختبرته التحديات، مؤكداً أن موقف الدولة واضح جداً وثابت ويركز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية بما يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن الفضل في هذا الصمود وكل ما تحقق يعود إلى الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بتحديث وتطوير أعمال أدنوك، بدءاً من منظومة التداول المتكاملة، والاستثمار في الإنسان، مروراً بالخدمات اللوجستية عالمية المستوى، وصولاً إلى محفظة XRG الدولية في مجالات الغاز والكيماويات وحلول الطاقة".

شراكة نوعية تُدخل "الذكاء الاصطناعي الصناعي" إلى الحقول

وفي خطوة تشغيلية رائدة، شهد الحدث توقيع اتفاقية شراكة نوعية تمتد لعدة سنوات بين كل من "أدنوك" و"أوبن إيه آي" و"جي42"، لتصبح أدنوك بموجبها أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة أوبن إيه آي المتقدمة للذكاء الاصطناعي لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد المتقدمين وتنسيق عملهم عبر العمليات الدقيقة.

وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على تطبيقين رئيسيين: الأول يعمل على تحويل دراسات العمليات تحت السطحية والمنشآت والجوانب الاقتصادية إلى عملية موحدة لتخطيط وتطوير الحقول، والثاني يحدد قيمة كل برميل من النفط وهو لا يزال في باطن الأرض من خلال ربط المعلومات عبر سلسلة القيمة المتكاملة لتوقع الإمدادات والطلب والأسعار وهوامش الربح بصورة فورية.

وفي هذا السياق، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي": "يتيح الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً المساهمة في مواجهة عدد من أهم التحديات العالمية، خاصةً في مجال الطاقة. ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية السيادية والخبرات المتخصصة في القطاع، ستساهم هذه الشراكة الأولى من نوعها في تمكين أدنوك من تسريع الأعمال، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى صياغة مستقبل قطاع الطاقة بدعم من الذكاء الاصطناعي".

إدارة الموارد بالمعرفة والتكنولوجيا

في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قال الخبير الاقتصادي والباحث الأكاديمي جمال بن سيف الجروان: "تعمل أبوظبي على ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة مستقبل الطاقة، من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين أمن الطاقة، والتحول الرقمي، والاستدامة، والاستثمارات العالمية".

وأوضح أن أبوظبي تستند في ذلك إلى خمسة محاور رئيسية هي:

تنويع مصادر الطاقة: النفط والغاز والطاقة الشمسية والهيدروجين منخفض الكربون.

الاستثمارات العالمية: توسيع مشاريع الطاقة عبر شركات مثل أدنوك ومصدر.

الابتكار التكنولوجي: توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف.

الشراكات الدولية: تعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لضمان استقرار الإمدادات.

الاستدامة: تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات.

وفيما يتعلق بتصميم مستقبل الطاقة رقمياً قال الجروان: "تتبنى أبوظبي نموذجاً متقدماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتنبؤ بالطلب العالمي. وتوظف أدنوك التقنيات الذكية لتحسين الإنتاج وإدارة المكامن ورفع الكفاءة التشغيلية، بينما تتوسع أبوظبي في تطوير الشبكات الذكية والتخطيط الرقمي لمنظومة الطاقة. والهدف الاقتصادي هو إنتاج طاقة أكبر كفاءة، وأقل تكلفة، وأكثر استدامة".

مفهوم جديد لأمن الطاقة

وأكد الجروان أن أمن الطاقة لم يعد يعني امتلاك الاحتياطيات النفطية فقط، بل أصبح يعتمد على:

تنوع مصادر الطاقة.

استمرارية الإمدادات.

مرونة البنية التحتية.

الأمن السيبراني والتكنولوجيا.

الاستدامة والأسعار التنافسية.

وخلص الخبير الاقتصادي الجروان إلى أن "أبوظبي تنتقل من كونها مركزاً لإنتاج وتصدير الطاقة إلى مركز عالمي لإدارة الطاقة وتطوير تقنياتها وتمويل مشاريعها وتأمين مستقبلها. إن قوة الدول في الماضي كانت تُقاس بما تمتلكه من موارد الطاقة، أما مستقبلاً فستُقاس أيضاً بقدرتها على إدارة تلك الموارد بالمعرفة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا".

حلول استراتيجية: من البئر إلى المستهلك

من جهته، قال الخبير الاقتصادي حسين القمزي في حديثه لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "بالنظر إلى الظروف الراهنة وما حدث في منطقة الخليج، تستطيع أبوظبي أن تؤسس لمفهوم أشمل لأمن الطاقة، معيارُه قدرة المنظومة على إيصال الطاقة إلى المستهلك بصورة موثوقة وبتكلفة تنافسية، حتى في أوقات الاضطراب".

وأوضح القمزي أن هذا يتطلب تكامل الإنتاج مع البنية التحتية وطرق النقل الآمنة والتمويل والتأمين، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة لاستباق المخاطر وتحسين الاستجابة لها، مع حماية البيانات والمنشآت من التهديدات السيبرانية، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو أن أمن الطاقة يُبنى عبر سلسلة متكاملة من البئر إلى المستهلك، وكلما أصبحت هذه السلسلة أكثر مرونة وذكاءً، تعزز استقرار الاقتصاد العالمي.

ويرى القمزي أن أبوظبي تعزز موقعها كمركز عالمي لصناعة مستقبل الطاقة لأنها تجمع بين الخبرة الصناعية ورأس المال والتكنولوجيا والشراكات الدولية، وتحولها إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع.

ويعتبر الخبير الاقتصادي القمزي، أن هذا العمل استراتيجي ومحوري لأنه يجعل أبوظبي شريكاً أساسياً في تصميم طريقة عمل قطاع الطاقة العالمي.