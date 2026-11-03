ويمثل هذا الاستحواذ أول استثمار لـ XRG في قطاع الغاز الطبيعي المسال الأسترالي وخطوةً مهمةً ضمن استراتيجية الشركة للنمو العالمي في مجال الغاز.

وسيساهم الاستحواذ في تعزيز حضور XRG الاستراتيجي بالقرب من أسواق آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نمواً متزايداً في الطلب، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى بنية تحتية عالمية المستوى للغاز الطبيعي المسال، وإمدادات من الغاز الطبيعي المسال ضمن حصتها في أحد أبرز مشروعات الطاقة على مستوى القطاع.

وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان لمشروع "نورث ويست شيلف" دور محوري في جهود التنمية الاقتصادية في أستراليا باعتباره أول مشروع للغاز الطبيعي المسال هناك، حيث ساهم في دعم إمدادات الطاقة للسوق المحلية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التجارة الدولية، وترسيخ مكانة أستراليا كإحدى الدول الرائدة عالمياً في تصدير الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في XRG: "لقد ساهم مشروع ’نورث ويست شيلف‘ في تأسيس صناعة الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، ويستمر في دعم الاقتصاد وأمن الطاقة والازدهار الاقتصادي هناك. ويأتي قرار الاستثمار في هذا المشروع الحيوي انطلاقاً من قناعتنا بأهميته وتأكيداً على التزامنا بدعمه والمساهمة في نجاحه على المدى البعيد، والذي يعد عاملاً محورياً في جهود أستراليا لتحقيق أهداف الانتقال في قطاع الطاقة".

وأضاف: "يساهم هذا الاستثمار في تسريع تنفيذ استراتيجية XRG الهادفة إلى بناء منصة غاز عالمية رائدة تلبي الطلب المتنامي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يجمع مشروع ’نورث ويست شيلف‘ بين الإنتاج الحالي والبنية التحتية الاستراتيجية وفرص مستقبلية لتطوير أنشطة الاستكشاف والإنتاج، ما يجعله متماشياً مع طموحاتنا طويلة الأمد".

وقال: "تدرك XRG أهمية تحقيق التوازن اللازم بين الصادرات وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة. وكلنا ثقة بأن مواصلة الاستثمار في مشروع ’نورث ويست شيلف‘ ستساهم في الحفاظ على إمدادات الغاز للسوق المحلية، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، وتوفير فرص العمل، وتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة لأستراليا".

ويأتي استحواذ الشركة على حصة في مشروع "نورث ويست شيلف" انطلاقاً من ثقتها بدوره المهم في دعم إمدادات الغاز للسوق المحلية ولأسواق التصدير لعقود مقبلة.

الجدير بالذكر أن "XRG" هي ذراع "أدنوك" للاستثمار الدولي، واستناداً إلى قيمة تزيد على 150 مليار دولار، تواصل الشركة بناء محفظة أعمال عالمية تساهم في مواكبة مرحلة جديدة من الطلب على الطاقة. وتركّز الشركة على تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد وتعزيز الازدهار المشترك من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والكيماويات، بما يدعم أمن الطاقة العالمي ويوفر المواد الأساسية اللازمة للنمو والتقدم.