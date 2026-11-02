وشمل الطرح بيع 45 بالمئة من أسهم البنك بسعر 5.30 جنيه للسهم، ليقيم البنك بنحو 20.5 مليار جنيه (ما يعادل 370 مليون دولار). وارتفع السهم في التعاملات المبكرة إلى 5.68 جنيه قبل أن يتراجع قليلاً.

ويعد تقليص دور الحكومة المصرية في الاقتصاد أحد الركائز الأساسية لبرنامج التمويل المصري البالغ ثمانية مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل.

وكانت الحكومة قد أعلنت في عام 2007 عن خطط لخصخصة بنك القاهرة، سادس أكبر بنك في مصر من حيث الأصول، لكن الخطوة تأخرت بسبب الأزمة المالية العالمية، ثم جرى تأجيلها مرارا بعد ذلك.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال احتفالية انطلاق التداول على أسهم البنك في البورصة المصرية بالقاهرة إن تنفيذ هذا الطرح "يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدما في هذا المسار... رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية".

ويشكل إدراج بنك القاهرة جزءا من حملة خصخصة أوسع نطاقا تشمل أيضا إدراجات مزمعة لأسهم شركات في قطاعي النفط والتطوير.

وشهدت السوق المصرية الشهر الماضي أكبر طرح عام أولي منذ 5 سنوات، بعدما باعت شركة "إم.إن.تي-حالا" لخدمات الإقراض والمدفوعات نحو خمس أسهمها.