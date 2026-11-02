وذكرت تقارير إعلامية جرى تداولها خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الهيئات التنظيمية المالية في البلاد تتجه لاستخدام أدوات رئيسية لضخ السيولة، سبق توظيفها ضمن خطة الإنقاذ المعتمدة عام 2024 لوقف تراجع الأسواق.

وأدت هذه التحركات إلى صعود مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.8 بالمئة، بحسب وكالة "بلومبرغ نيوز"، فيما قفز مؤشر "ستار 50" للشركات التكنولوجية بأكثر من 3 بالمئة مع ختام التعاملات.

ورغم تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع الصيني، أغلقت البورصات على مكاسب جماعية وفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"؛ إذ ارتفع مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.4 بالمئة ليغلق عند 23,393.32 نقطة، كما صعد مؤشر "شنغهاي المجمع" بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 3,638.03 نقطة.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان عقب إغلاق الأسواق، عزمة إجراء مزاد لعمليات المقايضة لأجل عام واحد يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن 31 شركة وساطة وصندوق استثماري تقدمت بطلبات للحصول على حصص تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليار يوان (نحو 15 مليار دولار).