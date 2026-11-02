وستسهم هذه الشراكة في تعميق فهم "ألتِرّا" للتطورات التي تشهدها التقنيات والقطاعات والأسواق، واستشراف المجالات التي يُرجّح أن تبرز فيها فرص جديدة لتحقيق القيمة وإحداث الأثر في سياق التحول المناخي.

ويرى "ألتِرّا" أن التحول المناخي يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة، ويشكّل أحد أهمّ الفرص في عصرنا، غير أن استشراف المجالات التي ستتبلور فيها القيمة ويتحقق فيها الأثر مستقبلاً يتطلب مواكبة مشهد سريع التغير، تتداخل فيه التطورات التقنية، وتحولات الأسواق، والمستجدات في السياسات، واحتياجات البنية التحتية، وتدفقات رأس المال.

وتجمع الشراكة بين الخبرات الاستثمارية لدى "ألتِرّا"، وإطار عمله الخاص بالأثر، ومنظوره العالمي، وقدرات "دومين" المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يعزز المعرفة المؤسسية، والقدرة على استشراف المستقبل، وجودة اتخاذ القرارات.

ومع تسارع التحول المناخي، فإن القدرة على رصد الاتجاهات الناشئة، وربط الرؤى المستخلصة من مختلف الأسواق، وتكوين قناعة استثمارية راسخة قبل أن تتضح هذه الاتجاهات على نطاق أوسع في السوق، ستساعد "ألتِرّا" على اكتشاف الفرص مبكراً، وتوجيه رأس المال برؤية أوسع للمستقبل، والحفاظ على موقع متقدم في مجال التقنيات والحلول التي ترسم ملامح اقتصاد المناخ المستقبلي.

وبصفتها الشريك التقني، ستوفر "دومين" تقنيات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والقدرات التحليلية التي تقوم عليها المنظومة، مع إيلاء الأولوية للأمن والحوكمة والشفافية والاتساق.

وستُطوَّر هذه القدرات ضمن بيئة مخصصة تلبي متطلبات "ألتِرّا"، مع تضمين آليات الحوكمة والإشراف البشري منذ المراحل الأولى.

وقال ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتِرّا"إن استشراف المجالات التي تبدأ القيمة بالتشكّل فيها مبكراً أمر بالغ الأهمية، إذ إنّ رأس المال يتبع الرؤى الواضحة، ومن خلال الجمع بين خبرتنا في الاستثمار المناخي وإطار عملنا الخاص بالأثر وقدرات "دومين" في مجال الذكاء الاصطناعي، نخطو خطوة مهمة نحو بناء منصة استثمارية أكثر ذكاء وقدرة على استشراف الفرص المستقبلية.. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يسهم توجيه رأس المال على نحو أكثر ذكاء في إتاحة فرص اقتصادية جديدة، ودفع عجلة النمو، وتحقيق الازدهار على المدى الطويل.

من جانبه، قال أولجان شاركا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـشركة "دومين"، : " تتمثل أقوى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تمكين المؤسسات من توظيف هذه التقنية في صميم أعمالها، بالاستفادة من بياناتها وخبراتها ومعارفها لاتخاذ قرارات أفضل.. ونفخر بدعم "ألتِرّا" في بناء قدرات تحليلية استثمارية يمتلكها ويتحكم فيها ويطوّرها بما يتوافق مع نهجه الاستثماري، لتعميق الرؤى، وتعزيز سلامة التقدير الاستثماري، والمساعدة على توجيه رأس المال نحو الفرص التي ستسهم في تشكيل اقتصاد المناخ المستقبلي.