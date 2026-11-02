وستركز المنصة الجديدة، التي تحمل اسم الشركة الأوروبية للائتمان (European Credit Company - ECC)، على الاستثمار في الأصول الائتمانية العاملة عبر الشركات الكبرى والمتوسطة، وتشمل تمويل الشركات والإقراض المدعوم بالأصول، إضافة إلى تمويل مالكي الأصول الحقيقية في قطاعات البنية التحتية والعقارات.

ويقود المشروع جياكومو بيتروبيلي بصفته الرئيس التنفيذي، فيما يتولى كريستيان ميسنر منصب رئيس مجلس الإدارة.

وقال بيتروبيلي إن منصة ECC تسعى إلى الاستفادة من "فرصة تاريخية" لتمويل أجندة النمو طويلة الأجل في أوروبا عبر توظيف رؤوس أموال عالمية.

ويأتي دعم مجلس أبوظبي للاستثمار للمنصة بعد أسبوع واحد من اتفاق أبولو على شراء حصة أقلية في مبادلة كابيتال، الذراع المتخصصة في إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة مبادلة للاستثمار.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين الآخرين للمنصة مجموعة التأمين الأوروبية أثورا، وبنك نورينتشوكين الياباني، وستاندرد تشارترد، إضافة إلى شركة أراندا برينسيبال ستراتيجيز الأميركية المتخصصة في الاستثمار الائتماني.

وأضاف بيتروبيلي: "نسعى إلى بناء ECC لتصبح منصة ائتمانية أوروبية رائدة تغطي مختلف أنحاء القارة، مع التركيز حصراً على السوق الأوروبية، والاستفادة من العلاقات المحلية العميقة ومصادر الفرص الاستثمارية المتميزة والحلول التمويلية المرنة عبر مختلف فئات الائتمان"، بحسب شبكة سي إن بي سي الأميركية.

من جانبه، قال رئيس أبولو جيم زيلتر إن "النهضة الصناعية العالمية" تخلق احتياجات تمويلية ضخمة حول العالم، وتبرز بشكل خاص في أوروبا، سواء في مجالات تحول الطاقة وشبكات النقل والدفاع أو البنية التحتية الرقمية والتقليدية.