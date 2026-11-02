وأضافت آي.إف.آر أن ألفابت ستطرح السندات على سبع شرائح، تتراوح آجال استحقاقها بين سنتين و19 سنة. ومن المتوقع تحديد العائد في وقت لاحق من اليوم.

وأدت المخاوف بشأن التمويل والعوائد المالية اللازمة لدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى إلحاق ضرر بالسندات والأسهم الخاصة بقطاع التكنولوجيا في الأسابيع القليلة الماضية، إذ انخفض المؤشر ناسداك المدرجة عليه أسهم شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا بنسبة خمسة بالمئة في أكتوبر.

ترجع الاضطرابات الأحدث في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى صدور نتائج مالية فصلية مخيبة للآمال، بما في ذلك نتائج ألفابت نفسها، إلى جانب أمازون.

وتنفق الشركتان مبالغ طائلة على مراكز البيانات.

وتوقع محللون رغم ذلك زيادة في طرح السندات من شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا في وقت تتطلع فيه إلى تمويل إنفاقها على البنية التحتية.

ويمثل طرح السندات من ألفابت أحدث دخول لها إلى الأسواق الأوروبية. ففي فبراير، باعت سندات نادرة بالجنيه الإسترليني لأجل 100 عام. ثم دخلت سوق سندات اليورو في مايو بطرح على ست شرائح.

وارتفع سهم ألفابت 0.16 بالمئة على منصة تريدجيت الأوروبية. لكن سهم الشركة المدرج في الولايات المتحدة هوى بنسبة تقارب 19 بالمئة في أكتوبر وسجل أسوأ أداء شهري له على الإطلاق.

واستقر سعر سندات الشركة المقومة بالدولار ويحل موعد استحقاقها في 2031 بسعر فائدة 4.1 بالمئة عند حوالي 95.37 سنت اليوم الاثنين.