وقالت الشركة، الاثنين، عقب إعلان تراجع أرباحها الصافية بعد الضرائب بنسبة 15 بالمئة خلال النصف الأول من سنتها المالية، إنها ستراجع اتفاقياتها مع المطارات، وتدرس خفض أعداد أفراد أطقم العمل على متن الطائرات، فضلا عن احتمال التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض النفقات، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ نيوز.

وقال المدير المالي للشركة، نيل سوراهان، في مقابلة، إن "كل الخيارات مطروحة، كما نقول، سواء تعلق الأمر بتجميد الأجور أو بمجالات أخرى".

وأضاف سوراهان: "نتوقع استمرار ارتفاع أسعار النفط، وقد يستمر ذلك لمدة 12 شهرا، لذا يتعين علينا تشديد إجراءات ضبط النفقات خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة".