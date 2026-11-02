ويوفر الفرع الجديد، الذي يخضع لإشراف ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية، منصة مخصصة للبنك في مركز دبي المالي العالمي، تتيح له تقديم خدماته للعملاء في الدولة والمنطقة ككل.

ويمثل هذا التوسع مرحلة جديدة في تطور علاقة "جي بي مورغان" بدولة الإمارات، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، اتخذت المؤسسة من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لعملياتها في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كما وسّعت نطاق أنشطتها مؤخراً بعد حصولها على ترخيص لتقديم خدمات إدارة الأصول من خلال شركة J.P. Morgan International Advisors.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن توسع بنك "جي بي مورغان" الخاص في مركز دبي المالي العالمي يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للثروات الخاصة، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها كبرى المؤسسات المالية في العالم لمركزنا المالي.

وأضاف أن اختيار مؤسسة بحجم "جي بي مورغان" العالمي، تعزيز التزامها تجاه دولة الإمارات، ولا سيما تجاه مركز دبي المالي العالمي، يُعد دليلاً واضحاً على قوة المنظومة الاقتصادية للدولة، وعلاقاتها الدولية الواسعة، وقدرتها على ربط المؤسسات العالمية بالفرص المتاحة في أنحاء المنطقة.

وعلى مدى الاثني عشر شهراً الماضية، واستعداداً للحصول على الترخيص، قام البنك بمضاعفة حجم فريق عمله في دبي بأكثر من ثلاث مرات، وذلك في خطوة مدروسة تهدف إلى ضمان توفر الكفاءات والقدرات المناسبة.

ويقود هذا الفريق كل من سليم الجن، رئيس سوق الإمارات والمسؤول التنفيذي الأول، وكريم رقيق، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك.

وقال سليم الجن، إن البنك بذل جهوداً كبيرة على مدار العام الماضي لاستقطاب أفضل الكفاءات في المنطقة، مؤكدا أن الفهم الحقيقي للعملاء بدءاً من التحديات التي يواجهونها وصولاً إلى الفرص المتاحة أمامهم، يتطلب تواجداً فعلياً في بيئتهم؛ ولهذا السبب فإن وجود البنك في الإمارات، وانطلاق عملياته من مركز دبي المالي العالمي من خلال فريق راسخ في هذا السوق، يعد أمراً مهماً للغاية.

من جانبه، قال كريم رقيق، إن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل تمثل فرصة مهمة ومتنامية بالنسبة للبنك ولعملائه أيضاً، موضحا أن البنك يهدف من خلال هذا الفرع إلى ضمان تواجده في الإمارات، مدعوماً بالكفاءات والقدرات المناسبة، لمساعدة عملائه على استكشاف هذه الفرصة وتحقيق أقصى استفادة مما تقدمه هذه المنطقة.

من ناحيته قال خالد حُب الله، المسؤول الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جي بي مورغان"، إن التاريخ الطويل للبنك في دولة الإمارات أتاح له فهماً عميقاً للسوق وثقة قوية في مستقبله، لافتا إلى أن الفرع الجديد يؤكد الالتزام المستمر للبنك ويعزز الطريقة التي يخدم بها البنكُ العملاءَ.

ويعكس الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي استمرار التزام بنك "جي بي مورغان" الخاص تجاه دولة الإمارات، وسيعزز قدرته على خدمة العملاء في أنحاء الدولة، وحيثما كان ذلك مسموحاً في المنطقة ككل، من خلال تعزيز القرب والاستمرارية وفهم أعمق للواقع المحلي.