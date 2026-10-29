وقال البنك في بيان إن الإيرادات التشغيلية للمجموعة ارتفعت بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5 بالمئة لتبلغ 20.22 مليار درهم.

كما حافظ البنك على زخم أدائه القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.01 مليار درهم، مدعومة باستمرار النشاط القوي في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة توليد الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.

وشمل النمو مختلف بنود الميزانية العمومية، حيث نمت القروض والسلفيات بنسبة 10 بالمئة منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 679 مليار درهم، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5 بالمئة لتبلغ 885 مليار درهم.

ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.47 تريليون درهم، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7 بالمئة منذ مطلع العام.

وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 16.98 مليار درهم، مدفوعاً بنمو أحجام الأعمال وتحسن هوامش الأرباح، كما زادت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى 12.73 مليار درهم، مساهمة بنسبة 43 بالمئة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.32 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر إيرادات البنك واستمرار انضباطه في إدارة التكاليف.

وحافظت جودة الموجودات على متانتها، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1 بالمئة مقارنة مع 2.6 بالمئة قبل عام.

وحافظ بنك أبوظبي الأول على مستويات قوية من رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية بفارق جيد.

وارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.0 بالمئة، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 140 بالمئة بنهاية سبتمبر 2026.

ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستوى "AA-" أو ما يعادله من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 عزز قوة أعماله ونجاحه في تنفيذ استراتيجيته بثبات وكفاءة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 20 مليار درهم، كما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 بالمئة، متجاوزاً بشكل ملحوظ أهدافه على المدى المتوسط، ويعكس هذا الأداء النمو المستدام الذي تشهده مختلف قطاعات أعمال البنك، مستنداً إلى قوة منظومة أعماله المتنوعة واتساع نطاق عملياته، ومواصلة تعزيز حضوره على المستوى العالمي.

وأضافت أن المرحلة المقبلة من النمو في دولة الإمارات توفر فرصاً واعدة، مدفوعة ببرامج استثمارية طموحة، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الاندماج في الأسواق العالمية، ويتمتع بنك أبوظبي الأول بمكانة فريدة تؤهله لدعم هذه الطموحات، مستفيداً من حجم أعماله وخبراته في الهيكلة وشبكته الدولية لتمويل القطاعات الاستراتيجية وفتح آفاق الفرص العالمية أمام عملائه.

من جانبه، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك واصل تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع النمو في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع المصرفي، وحافظت هوامش الربحية على مرونتها، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 1.93 بالمئة، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعمالنا والمزايا الهيكلية التي نتمتع بها في مجال التمويل.

وأضاف أن قاعدة ودائع البنك عالية الجودة إلى جانب قدرته الواسعة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية أسهمت في الحفاظ على انضباطه في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية، رغم التحديات التنافسية في السوق، كما عزز إصدار البنك الأخير لسندات خضراء رقمية المنشأ بقيمة مليار درهم قدراته التمويلية، بما ينسجم مع تركيزه على الابتكار المالي.

وأكد أن الاستدامة تواصل احتلال مكانة محورية في استراتيجية البنك، الذي عزز ريادته في مجال التمويل المستدام من خلال تحديد مستهدف بقيمة 100 مليار درهم للتمويل الأزرق، ليصبح أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوقع على مبادئ الأمم المتحدة لتمويل الاقتصاد الأزرق المستدام، وليؤكد التزامه بدعم النمو المستدام.