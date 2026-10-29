كما حافظت الشركة على استمرارية إمداداتها للعملاء، ونجحت في شحن كامل إنتاجها المتاح عبر مسارات لوجستية بديلة عن مضيق هرمز.

وسجلت "بروج" إيرادات بقيمة 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة نسبتها 3 بالمئة مقارنة بالربع السابق، مدعومة بارتفاع حجم المبيعات الذي عوّض أثر انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة.

وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.02 مليار درهم (279 مليون دولار)، فيما سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 399 مليون درهم (109 مليون دولار).

وفي حين ساهم نمو المبيعات في تعزيز الأداء المالي للشركة، تأثرت هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بانخفاض متوسط أسعار البيع المحققة نتيجة تراجع الأسعار المرجعية العالمية للبولي أوليفين (التي تمثل أسعار البولي إيثيلين عالي الكثافة، وأسعار البولي بروبيلين المستخدم لإنتاج "Raffia"، في شمال شرق آسيا على أساس التكلفة والشحن، وفقاً لبيانات "CMA")، إلى جانب استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية وأسعار مادة البروبيلين الأولية. وجاءت القيود التي أثرت على الإنتاج ومعدلات التشغيل نتيجة عوامل خارجية إقليمية، فيما حافظت أصول الشركة على جاهزيتها التشغيلية الكاملة طوال الربع الثالث من عام 2026.

توقعات إيجابية خلال الربع الأخير من عام 2026

تشهد الظروف التشغيلية وعوامل السوق التي أثرت على أداء الشركة خلال الربع الثالث من عام 2026 تحسناً كبيراً مع نهاية الربع، حيث ارتفعت معدلات التشغيل إلى 90 بالمئة في أكتوبر مدعومة بتحسّن توفّر المواد الأولية، فيما ارتفعت الأسعار المرجعية العالمية للبولي أوليفين في أكتوبر، مقارنة بالربع الثالث من العام.

وفي ضوء هذه المؤشرات، تتوقع "بروج بي إل سي" أن يكون الربع الأخير الأقوى أداءً خلال عام 2026، وأن يشهد زيادة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدعومة بزيادة أحجام الإنتاج وتحسّن الأسعار، رغم استمرار ارتفاع التكاليف اللوجستية.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج بي إل سي": "شهد الربع الثالث من عام 2026 ظروفاً استثنائية في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية التي أثرت على عملياتنا التشغيلية. وعلى الرغم من هذه الظروف، نجحنا في زيادة الإنتاج وأحجام المبيعات، والحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية التشغيلية لأصولنا، وضمان استمرارية إمداد عملائنا عبر مسارات لوجستية بديلة. وقد أكملنا الربع الثالث بزخم قوي، ونبدأ الربع الأخير في ضوء تحسّن كبير في إمدادات المواد الأولية، وارتفاع أحجام الإنتاج، وتحسّن الأسعار. كما واصلنا ترسيخ مكانتنا وتعزيز حضورنا في الأسواق، وتعزيز قربنا من العملاء، والحفاظ على علاوات سعرية قوية لمنتجاتنا، ونتطلّع إلى تحقيق أداء مالي أقوى خلال الربع الأخير من هذا العام".

تعافي الإنتاج يدعم نمو أحجام المبيعات

ارتفع متوسط معدلات التشغيل تدريجياً خلال الربع الثالث ليصل إلى 76 بالمئة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الجاهزية الفنية للأصول، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الأولية مما أتاح للشركة إعادة تشغيل المزيد من طاقاتها الإنتاجية. فيما بلغ حجم الإنتاج 0.95 مليون طن خلال الربع الثالث، مقابل 0.72 مليون طن في الربع السابق، كما ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 1.07 مليون طن، مقابل 0.87 مليون طن في الربع الثاني من عام 2026. وجاء هذا النمو مدعوماً بزيادة الصادرات إلى الأسواق الآسيوية.

علاوات سعرية قوية تتجاوز مستهدفات الإدارة رغم تراجع الأسعار المرجعية العالمية

ارتفع متوسط الأسعار المحققة بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، متأثراً بتراجع الأسعار المرجعية العالمية للبولي أوليفين خلال الربع الثالث، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام نفسه.

وحافظت "بروج بي إل سي" على علاوات سعرية لمنتجاتها تجاوزت بفارق كبير مستهدفات الإدارة للربع الثالث حيث بلغت 1105 درهم (301 دولار) للطن من البولي إيثيلين، و573 درهم (156 دولار) للطن من البولي بروبيلين، مدعومة باستمرار الطلب القوي على محفظتها المتنوعة من منتجات البولي أوليفين المتخصصة، فيما استحوذت البنية التحتية وحلول الطاقة على 39 بالمئة من إجمالي المبيعات.

دفع عجلة النمو

تواصل "بروج بي إل سي" إحراز تقدّم ملموس في تنفيذ توسعة مشروع "بروج 4"، الذي من المخطط أن يدعم رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من البولي إيثيلين بمقدار 1.4 مليون طن. كما نجحت الشركة في استكمال الأعمال الميكانيكية وبدء عمليات التشغيل التجريبي للمصنع الجديد "PE7"، الذي يُعدّ الأول من بين مصنعين يستخدمان أحدث تقنيات الجيل الثالث من "®Borstar" لإنتاج البولي إيثيلين، ومن المقرر أن يضيف المصنع طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 700 ألف طن.

واستمر المصنع الجديد للبولي إيثيلين المتشابك "XLPE" في رفع مستويات إنتاجه تدريجياً خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلاً مبيعات بلغت 20 ألف طن. ويضيف المصنع طاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 100 ألف طن، ما يضاعف إنتاج "بروج بي إل سي" من هذه المادة. وبصفتها المنتج الوحيد للبولي إيثيلين المتشابك في المنطقة، تتمتع "بروج بي إل سي" بمكانة متميزة لتلبية الطلب المتزايد على حلول نقل الطاقة الكهربائية والبنية التحتية لمراكز البيانات في أسواق آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

عوائد المساهمين

وزعت "بروج بي إل سي" أرباحاً مرحلية بقيمة 8.1 فلس للسهم في سبتمبر 2026، وأكدت عزمها توزيع أرباح إجمالية عن العام الكامل بقيمة 16.2 فلس للسهم، بما يمثل عائداً على توزيعات الأرباح بنسبة 7.2 بالمئة، وفقاً لسعر السهم عند إغلاق السوق في 28 أكتوبر 2026. كما استمرت الشركة في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، في خطوة تؤكد الثقة في قدرتها على خلق قيمة طويلة الأمد وتحقيق النمو المستدام مستقبلاً.

مجموعة "بروج الدولية"

تحرز مجموعة "بروج الدولية" تقدماً ملموساً في إدماج أعمال شركات المجموعة، مستفيدة من محفظتها الواسعة من المنتجات المتخصصة وتقنياتها الرائدة وحضورها العالمي. وتُعد المجموعة، التي تأسست في مارس 2026، أكبر مجموعة متخصصة في إنتاج البولي أوليفين على مستوى العالم من حيث الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 13.6 مليون طن، موزعة على 30 موقعاً للتصنيع في مختلف أنحاء العالم.

وأتاحت أنشطة إدماج المجموعة تحديد عوائد تشغيلية سنوية متوقعة تتجاوز 1.8مليار درهم (500 مليون دولار) في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مع استهداف تحقيق ما يصل إلى 75 بالمئة منها خلال ثلاث سنوات من التأسيس.

وقد حققت "بروج الدولية" نمواً قوياً في أحجام المبيعات خلال الربع الثالث من عام 2026 بلغ 11 بالمئة، كما سجلت هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18.4 بالمئة، في ظل تراجع الأسعار مقارنة بالربع الثاني نتيجة الاضطرابات الإقليمية. وبدأت الشركة الربع الأخير بزخم قوي، مدعوماً بالتقدم المحرز في أنشطة إدماج أعمال شركات المجموعة، إذ بلغت العوائد التشغيلية السنوية حتى الآن ما يعادل 735 مليون درهم (200 مليون دولار)، إلى جانب ارتفاع أحجام الإنتاج وتحسّن الأسعار.

وتستهدف الشركة خلال عام 2027 تنفيذ عرض تبديل الأسهم المقترح، والذي سيتم بموجبه استبدال أسهم "بروج بي إل سي" بأسهم في "مجموعة بروج الدولية إيه جي"، تمهيداً لإدراج المجموعة الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وزيادة رأس المال، وذلك بحسب ظروف السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة. ومن المتوقع أن تمنح هذه الخطوة مساهمي "بروج بي إل سي" فرصة الاستفادة من إمكانيات النمو التي توفرها أكبر مجموعة عالمية متخصصة في قطاع البولي أوليفين، بما تتميز به من مرونة تشغيلية عالية ونطاق أعمال واسع وحضور جغرافي كبير.