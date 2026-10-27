وأفادت صحيفة "كاثيميرني" اليونانية، الثلاثاء، بأن الاتفاقيات - التي تم توقيعها في القصر الرئاسي - تغطي بناء وتركيب البنية التحتية اللازمة لتطوير الحقل الذي تم اكتشافه في المربع رقم 6 من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

ومن المقرر بدء الإنتاج عام 2028، بعد الموافقة على قرار الاستثمار النهائي في يوليو المقبل.

ويستهدف مسار مشروع الطاقة التصدير، حيث سيتم نقل الغاز إلى مصر للمعالجة والتسييل في المنشآت القائمة، بما يشمل محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، قبل أن يتم شحنه بشكل رئيسي إلى أوروبا.

ويقدر احتياطي حقل "كرونوس" بأكثر من 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتدير شركة "إيني" الإيطالية المربع رقم 6 بحصة 50 بالمئة، إلى جانب شركة "توتال إنيرجيز" الفرنسية.