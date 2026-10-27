ويستند رفع توقعات الأرباح مقارنة بالهدف السابق، وهو تسجيل نمو أكثر من أربعة بالمئة، إلى النمو خارج فرنسا. وارتفعت إيرادات الربع الثالث 14.2 بالمئة في أفريقيا والشرق الأوسط و7.9 بالمئة في بولندا، مقابل 0.5 بالمئة في السوق المحلية.

وتعول أورنج على هذا النمو لتمويل العوائد النقدية والاستحواذ المخطط عليه على شركة إس.إف.آر الفرنسية للاتصالات، في وقت لا تسجل فيه السوق المحلية نموا يذكر.

وسجلت أورنج إسبانيا، الوحدة الإسبانية التي تم تعديل اسمها من (ماس أورنج) الشهر الماضي، قفزة في الإيرادات بلغت 3.5 بالمئة لتصل إلى 1.91 مليار يورو (2.13 مليار دولار) في الربع الأول الذي تم تضمينه بالكامل في حسابات المجموعة.

وقالت أورنج في بيانها إن إيرادات المجموعة نمت 3.6 بالمئة على أساس قابل للمقارنة لتصل إلى 12.19 مليار يورو.

وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بعد عقود الإيجار، وهو مقياس أساسي للأرباح يستخدمه قطاع الاتصالات على نطاق واسع، 4.6 بالمئة لتصل إلى 4.14 مليار يورو، متجاوزة التوقعات التي قدمتها الشركة بتسجيل أرباح 4.10 مليار يورو. وزاد التدفق النقدي التشغيلي 8.8 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وسجلت أورنج سايبر ديفينس، وهي شركة تابعة لأورنج متخصصة في أمن الإنترنت، إيرادات بقيمة مليار يورو خلال تسعة أشهر من واقع بيع منصتها لكشف التهديدات في تسع دول أوروبية، بزيادة 12.2 بالمئة عن العام الماضي.