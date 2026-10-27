وذكرت الشركة أن الأرباح التشغيلية بلغت 1.74 مليار يورو (1.94 مليار دولار)، وهو ما يزيد بشكل كبير عن 40 مليون يورو المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، عندما ألقت تكاليف إعادة الهيكلة البالغة 2.7 مليار يورو بظلالها على الأرباح.

وقال يوخن بريكنر المدير المالي لبورشه "حتى في ظل بيئة سوقية تتسم بالصعوبة، تثبت بورشه قوتها المالية"، مؤكدا توقعات الشركة المصنعة للسيارات لعام 2026.