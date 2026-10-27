وهوى سهم البنك المدرج في بورصة هونغ كونغ خمسة بالمئة عقب إعلان النتائج. لكن السهم لايزال مرتفعا 11 بالمئة منذ بداية العام.

وبلغت أرباح إتش.إس.بي.سي، أكبر بنوك أوروبا، قبل الضرائب 9.6 مليار دولار للربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، بما يتماشى مع تقديرات جمعها البنك.

وأطلق البنك عملية لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى مليار دولار، وهو نفس المبلغ الذي تم تخصيصه في الربع السابق.

وعلى الجانب الإيجابي، استفاد البنك من غياب المخصصات القانونية التي كانت قد سجلت في الربع نفسه من العام السابق.

وأفاد البنك بأن الخسائر الائتمانية المتوقعة تراجعت 17 بالمئة إلى 800 مليون دولار، بسبب انخفاض التكاليف المرتبطة بقطاع العقارات في هونج كونج، بالإضافة إلى أنشطة إدارة الثروات في بريطانيا والمكسيك.

لكن إيرادات قطاع إدارة الثروات ظلت ثابتة عند 2.7 مليار دولار. ويأتي ذلك مقارنة مع نمو الإيرادات بنسبة 15 بالمئة و23 بالمئة على أساس سنوي في الربعين الأولين.

وأعلن بنك إتش.إس.بي.سي توزيع أرباح مؤقتة بقيمة 0.1 دولار للسهم، دون تغيير عن الربع السابق.