20 بالمئة من الشركة بسعر يصل إلى 1.15 درهم

ووفقاً لشروط الصفقة، تعرض "دبي للاستثمار" (Dubai Investments PJSC)، المالك الوحيد للشركة، حصة 20 بالمئة، أي نحو 1.7 مليار سهم، بسعر يتراوح بين 1.10 و1.15 درهم للسهم (نحو 0.30 دولار). ما يعني أن حجم الطرح الإجمالي سيتراوح بين 520 مليون دولار و543 مليونا، وأن القيمة السوقية عند الإدراج ستتراوح بين 2.6 مليار دولار و2.7 مليار دولار (نحو 10 مليارات درهم).

ووفقاً لوكالة "بلومبرغ نيوز"، فقد تجاوز الطلب الأولي على الأسهم المطروحة حجم الأسهم المتاحة للاكتتاب.

توزيعات بقيمة 592 مليون دولار

وتعرض الشركة على المستثمرين توزيعات أرباح بقيمة 592 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة. واستناداً إلى توزيعات سنوية متوقعة بقيمة 725 مليون درهم عن عام 2027، يشير نطاق الأسعار إلى عائد توزيعات يصل إلى 7.60 بالمئة.

ومن المقرر ان تستمر فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في بورصة دبي في 11 نوفمبر.

مطالبات بتخفيض التقييم ورفع العوائد

وكانت بلومبرغ قد ذكرت سابقاً أن بعض المستثمرين دعوا الشركة إلى خفض توقعاتها بشأن التقييم وتقديم توزيعات أعلى، تقترب من عائد يبلغ نحو 9 بالمئة تقدمه شركة "إعمار العقارية"، في ظل المخاوف الجيوسياسية.

وتأتي الصفقة في وقت تفاقم فيه الحرب تباطؤ أسواق الطروحات الأولية في الخليج.

أصول قرب مركزين لوجستيين

وتملك "دي آي بي القابضة"، مجمع دبي للاستثمار (Dubai Investments Park) المقام على مساحة 2300 هكتار (8.9 ميل مربع). ويقع المجمع قرب مركزين لوجستيين رئيسيين في دبي: ميناء جبل علي، ومطار آل مكتوم الدولي الذي يخضع لتوسعة بقيمة 35 مليار دولار. ويُعد المجمع من أكبر المشاريع متعددة الاستخدامات في الإمارات، ويضم مستودعات وفنادق ومتاجر تجزئة ومدارس ومنشآت رعاية صحية.

محفظة أوسع وإدراجات محتملة

وتضم محفظة «دبي للاستثمار» الأوسع حصصاً في نحو 30 شركة تعمل في قطاعات من بينها التصنيع والعقارات والخدمات المالية. وكانت الشركة قد حددت سابقاً شركتي «الإمارات للزجاج» (Emirates Glass) و«إيميكول» (Emicool) للتبريد المركزي كمرشحتين محتملتين للإدراج في البورصة.