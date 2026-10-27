وسجلت المجموعة إيرادات بقيمة 26.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة 11 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 19 بالمئة إلى 9.6 مليار درهم، وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 20 بالمئة إلى 9.4 مليار درهم.

وارتفعت ربحية السهم بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 0.77 درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وخلال الربع الثالث وحده، بلغت إيرادات الدار 9.3 مليار درهم، بزيادة 16 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 21 بالمئة إلى 2.3 مليار درهم.

وسجلت المجموعة مبيعات تطويرية بقيمة 18.9 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، منها 6.8 مليار درهم خلال الربع الثالث، في حين بلغت المبيعات في دولة الإمارات 14.4 مليار درهم. كما أطلقت الدار سبعة مشاريع خلال الربع الثالث، ما رفع إجمالي عدد المشاريع المطروحة منذ بداية العام إلى 12 مشروعاً.

وبلغت مبيعات المشترين الدوليين والمقيمين الأجانب 11.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى، ما يمثل 78 بالمئة من إجمالي المبيعات في دولة الإمارات. كما وصل حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى 71.6 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، منها 59.3 مليار درهم لمشاريع في دولة الإمارات.

وفي قطاع التطوير، ارتفعت إيرادات "الدار للتطوير" بنسبة 14 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 19.4 مليار درهم، فيما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21 بالمئة إلى 6.1 مليار درهم. أما خلال الربع الثالث، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 20 بالمئة إلى 7 مليارات درهم.

وعلى صعيد الاستثمار، سجلت "الدار للاستثمار" إيرادات بقيمة 6.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 13 بالمئة على أساس سنوي، فيما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21 بالمئة إلى 2.8 مليار درهم. وخلال الربع الثالث، ارتفعت الإيرادات بنسبة 16 بالمئة إلى 2.3 مليار درهم والأرباح المعدلة بنسبة 27 بالمئة إلى نحو مليار درهم.

على المستوى الدولي

سوديك - مصر

ساهمت سوديك بإيرادات قدرها 313 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2026، و670 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

بلغت مبيعات سوديك 1.6 مليار درهم خلال الربع الثالث.

ارتفعت مبيعاتها خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 3 مليارات درهم، بنمو 99 بالمئة على أساس سنوي.

وصلت الإيرادات المتراكمة لمشاريعها إلى 9.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026.

لندن سكوير - المملكة المتحدة

ساهمت لندن سكوير بإيرادات بلغت 411 مليون درهم خلال الربع الثالث من 2026، و978 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

سجلت مبيعات بقيمة 226 مليون درهم خلال الربع الثالث.

ارتفعت مبيعات الأشهر التسعة الأولى إلى 1.4 مليار درهم، بنمو 177 بالمئة على أساس سنوي.

بلغت الإيرادات المتراكمة لمشاريع لندن سكوير 2.8 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026.

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها الاقتصادية العالمية بفضل الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة وتنويع الاقتصاد.

وأضاف أن أداء الدار يعكس نجاح القرارات الاستثمارية التي اتخذتها المجموعة على مدى سنوات لبناء منظومة أعمال أكثر تنوعاً ومرونة.

من جانبه، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، إن نتائج الأشهر التسعة الأولى تعكس متانة الأعمال وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مشيراً إلى استمرار الطلب القوي على مشاريع الشركة السكنية وارتفاع حصة المشترين الدوليين والمقيمين الأجانب إلى 78 بالمئة من مبيعات المشاريع في الإمارات مما يؤكد جاذبية أبوظبي لشريحة واسعة ومتنوعة من المشترين.

وأضاف أن المجموعة تواصل التركيز على تنفيذ مشاريعها وتحويل الطلب إلى مبيعات مع المحافظة على نهج منضبط في إدارة رأس المال وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.