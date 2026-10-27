وأظهرت وثائق الطرح أن المؤسسين السبعة للشركة يمتلكون حصصاً هائلة ومتقاربة الحجم، في واحدة من أكثر هياكل الملكية توازناً بين المؤسسين في وادي السيليكون.

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن سعر الطرح النهائي أو عدد الأسهم التي ستطرح للمستثمرين، فإن التقديرات تشير إلى أن قيمة حصص المؤسسين قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات لكل منهم.

أغنى مؤسس ليس الرئيس التنفيذي

وبحسب مستندات الاكتتاب، يمتلك توم براون، الشريك المؤسس ورئيس الحوسبة في أنثروبيك، أكبر حصة معلنة بين المؤسسين بنحو 244.2 مليون سهم.

ويفوق نصيبه بشكل طفيف حصة الرئيس التنفيذي داريو أمودي، الذي يمتلك نحو 240.6 مليون سهم.

وعند تقييم الشركة عند مستوى 1.5 تريليون دولار، قد تتجاوز قيمة حصة براون وحدها 24 مليار دولار.

وشارك براون في تأسيس الشركة عام 2021 إلى جانب داريو أمودي وشقيقته دانييلا أمودي وخمسة مؤسسين آخرين، ويتولى حالياً الإشراف على البنية الحاسوبية الضخمة التي تعتمد عليها الشركة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

أسماء صنعت طفرة الذكاء الاصطناعي

قبل انضمامه إلى أنثروبيك، عمل براون في شركة OpenAI حيث قاد عمليات تطوير نموذج GPT-3، الذي يعد أحد اللبنات الأساسية للطفرة الحالية في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما شارك مع داريو أمودي في تطوير تقنيات متقدمة لتدريب النماذج اللغوية باستخدام التغذية الراجعة البشرية، وهي التقنيات التي مكّنت نماذج الذكاء الاصطناعي من التحول إلى مساعدين رقميين قادرين على التفاعل مع المستخدمين بصورة طبيعية.

وتضم قائمة المؤسسين أيضاً:

كريستوفر أولاه: 242.9 مليون سهم.

جاريد كابلان: 242.4 مليون سهم.

جاك كلارك: 242.3 مليون سهم.

دانييلا أمودي: 241.4 مليون سهم.

داريو أمودي: 240.6 مليون سهم.

سام ماكاندليش: 231.8 مليون سهم.

سيطرة مستمرة بعد الاكتتاب

ولن تقتصر قوة المؤسسين على حجم ملكيتهم الاقتصادية فقط، إذ تخطط الشركة لإنشاء فئة خاصة من الأسهم تمنح الكيان الذي يسيطر عليه المؤسسون السبعة 50.1 بالمئة من حقوق التصويت داخل الشركة.

ويسمح هذا الترتيب للمؤسسين بالاحتفاظ بالسيطرة على القرارات الاستراتيجية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حتى بعد إدراج الشركة في البورصة.

التزام بالتبرع بمعظم الثروة

وفي خطوة غير معتادة في عالم التكنولوجيا، كشفت الشركة أن جميع مؤسسيها تعهدوا بتخصيص 80 بالمئة من حصصهم الشخصية لأغراض خيرية ومبادرات ذات منفعة عامة.

ويعني ذلك أن جانباً كبيراً من الثروات المتوقعة من الاكتتاب قد يتم توجيهه مستقبلاً إلى العمل الخيري والبرامج الاجتماعية.

أمازون وغوغل من أكبر الرابحين

ولا يقتصر المستفيدون من الاكتتاب على المؤسسين فقط، إذ تقف شركات كبرى على أعتاب تحقيق مكاسب ضخمة.

فمن المتوقع أن تمتلك كل من أمازون وغوغل أكثر من 5 بالمئة من أسهم أنثروبيك بعد إتمام الطرح، ما قد يرفع قيمة حصص كل منهما إلى أكثر من 75 مليار دولار عند تقييم الشركة بـ1.5 تريليون دولار.

كما ينتظر عدد من صناديق رأس المال الجريء تحقيق عوائد استثنائية، من بينها لايت سبيد فينتشر بارتنرز (Lightspeed Venture Partners) وسبارك كابيتال (Spark Capital) ومينلو فنتشرز (Menlo Ventures) وآيكونيك كابيتال (ICONIQ Capital) وكوتو (Coatue)، إضافة إلى مستثمرين بارزين مثل مبادلة للاستثمار (Mubadala) وسيكويا كابيتال (Sequoia Capital) وصندوق المؤسسين (Founders Fund).

أحد أكبر الاكتتابات في تاريخ التكنولوجيا

يمثل الطرح المرتقب لأنثروبيك محطة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ويعكس الشهية الكبيرة للمستثمرين تجاه الشركات المطورة للنماذج اللغوية المتقدمة.

وفي حال تم إدراج الشركة بالتقييمات المتوقعة، فسيكون الاكتتاب من بين أضخم عمليات الإدراج في تاريخ قطاع التكنولوجيا، كما سيحوّل مؤسسي الشركة السبعة دفعة واحدة إلى نخبة المليارديرات الجدد في صناعة الذكاء الاصطناعي.