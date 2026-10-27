وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني الثلاثاء، أن أرباح الشركات الصناعية الكبيرة في الصين زادت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 15.5 بالمئة سنويا إلى 6.03 تريليون يوان (حوالي 98 مليار دولار) ، لتواصل نموها بأكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام الحالي.

وخلال سبتمبر الماضي زادت أرباح الشركات بنسبة 14.4 بالمئة سنويا.

في الوقت نفسه ظهرت صناعة الإلكترونيات كمحرك رئيسي لنمو أرباح الشركات، حيث زادت الأرباح إلى الضعف تقريبا مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وساهمت بمقدار 9.6 نقاط مئوية من إجمالي نمو أرباح الشركات الصناعية ككل.

في الوقت نفسه زادت أرباح شركات التكنولوجيا المتقدمة بنسبة 52 بالمئة سنويا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بما يزيد عن متوسط نمو أرباح الشركات الصناعية ككل بمقدار 36.5 نقطة، بفضل الطلب القوي في مجالات مثل قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).