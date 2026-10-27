وتستعد الشركة، ومقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، لطرح أسهمها للجمهور في بورصة وول ستريت الأميركية الشهر المقبل، فيما قد يعتبر أكبر عملية طرح عام أولي للأسهم على الإطلاق، حيث من المتوقع أن يتفوق طرحها على طرح شركة تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي "سبيس إكس" التي جمعت 68 مليار دولار في يونيو الماضي.

كما ستتقدم أنثروبيك من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام على منافستها أوبن إيه.آي، في خطوة يمكن أن تكون بمثابة انطلاقة قوية لكلا شركتي الذكاء الاصطناعي المتنافستين.

يأتي طرح أسهم أنثروبيك بعد أسابيع من دعوة رئيسها التنفيذي داريو أمودي في مقال له إلى إبطاء وتيرة تطوير أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي.

ويمكن أن يمنح الطرح العام الأولي الشركة موارد مالية ضخمة لتسريع وتيرة توسعاتها. ومازال حجم الطرح الذي ستنفذه الشركة غير واضح، في حين لم يتم الوصول إلى تقييم نهائي للشركة ولا سعر للطرح، لكن حتى مع الاستقرار على الحد الأدنى لنطاق التقييم، فستكون الشركة التي تأسست منذ 5 سنوات فقط، واحدة من أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية، وقد تضخمت ثروة أمودي وشقيقته دانيلا، شريكته في تأسيس الشركة، بمليارات الدولارات.

وأظهر ملف الطرح الذي قدمته أنثروبيك للسلطات المعنية نمو إيراداتها بسرعة، لكن على غرار الكثير من شركات التكنولوجيا التي تم طرحها في البورصة، لم تصل أنثروبيك بعد إلى مرحلة تحقيق الأرباح.

وسجلت الشركة المطورة لتطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي كلود خسائر صافية بقيمة 80.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل خسائر بقيمة 13 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت أنثروبيك، في ملف التقديم، أنها سوف تطرح أسهمها في بورصة ناسداك غلوبال سليكت تحت رمز التداول "إيه. إن. تي".