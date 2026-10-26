وقالت الشركة، في بيان صدر الاثنين، إنها تخطط لطرح نحو 35 مليار دولار من الأسهم العادية والممتازة، إضافة إلى إطلاق برنامج بيع أسهم في السوق المفتوحة قد يوفر ما يصل إلى 60 مليار دولار إضافية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

ويعتمد البرنامج على بيع أسهم الفئة C غير المصحوبة بحقوق التصويت، ما يمنح الشركة مرونة أكبر في جمع التمويل دون التأثير المباشر على هيكل السيطرة داخل المجموعة.

تفاعل إيجابي من الأسواق

ورغم الضغوط الأولية على السهم، قلصت أسهم ميتا خسائرها خلال تداولات ما قبل افتتاح بورصة نيويورك، لتتحول إلى الارتفاع بنحو 1.2 بالمئة عند مستوى 650 دولاراً للسهم.

ويأتي ذلك بعد أداء متذبذب للسهم خلال العام الجاري، إذ تراجعت أسهم الشركة بنحو 2.7 بالمئة حتى إغلاق جلسة الجمعة الماضية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

زوكربيرغ يضاعف الرهان على الذكاء الاصطناعي

وتعكس خطة التمويل الجديدة استراتيجية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ الرامية إلى تحويل ميتا إلى واحدة من أبرز القوى العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعاد زوكربيرغ هيكلة أنشطة الذكاء الاصطناعي داخل الشركة عبر حملة توظيف واسعة لاستقطاب أفضل المواهب والخبرات، بالتزامن مع إطلاق منتجات جديدة وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية اللازمة لتدريب وتشغيل النماذج الذكية.

كما التزمت الشركة بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية المتقدمة التي تشكل العمود الفقري لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.

منتجات جديدة لمنافسة OpenAI

وكشفت ميتا مؤخراً عن المساعد الشخصي الذكي ميوز "Muse"، إلى جانب نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم ميوز وندر "Muse Wonder".

وتؤكد إدارة الشركة أن النموذج الجديد بات قادراً على منافسة أبرز النماذج العالمية، مثل ChatGPT التابع لشركة OpenAI وClaude المطور من قبل شركة Anthropic، خصوصاً في المهام المتقدمة مثل البرمجة وتحليل البيانات وإنشاء المحتوى.

سباق محتدم

وتأتي خطوة ميتا في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي موجة إنفاق غير مسبوقة، حيث تتسابق كبرى شركات التكنولوجيا لبناء مراكز بيانات عملاقة وتأمين كميات هائلة من الرقائق المتقدمة والبنية التحتية الحاسوبية.

ويرى محللون أن حجم التمويل المستهدف من ميتا يعكس قناعة متزايدة بأن المنافسة المقبلة لن تُحسم فقط عبر جودة النماذج الذكية، بل أيضاً عبر القدرة على توفير التمويل اللازم لبناء البنية التحتية الضخمة التي تتطلبها تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وتضع هذه الخطوة ميتا ضمن قائمة الشركات الأكثر إنفاقاً على الذكاء الاصطناعي عالمياً، في وقت يحتدم فيه السباق مع شركات مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون وأوبن إيه آي للسيطرة على الجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي.