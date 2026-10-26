وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز، فقد واصلت العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي مكاسبها خلال تعاملات الاثنين، لترتفع بنحو 3.5 بالمئة في وقت مبكر من الجلسة، مدفوعة بتوقعات زيادة الطلب على التدفئة خلال الأيام المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة في أنحاء القارة الأوروبية.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسواق الغاز العالمية شحاً في الإمدادات، ما يفتح الباب أمام منافسة محتدمة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

الشرق الأوسط يزيد الضغوط

وتتلاشى الآمال في حدوث انفراج قريب في أسواق الطاقة مع استمرار التوترات والصراعات في منطقة الخليج، التي تعد أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة في العالم.

وتخشى الأسواق من أن تؤدي أي اضطرابات إضافية في المنطقة إلى تعقيد حركة الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يزيد من حساسية الأسواق الأوروبية التي تعتمد بشكل متزايد على الواردات البحرية منذ أزمة الطاقة التي اندلعت في عام 2022.

مخزونات عند أدنى مستوياتها منذ سنوات

وتبرز مشكلة المخزونات كأحد أكبر مصادر القلق قبل دخول موسم الذروة الشتوية. فبحسب البيانات المتداولة في الأسواق، تبلغ نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 75 بالمئة فقط، وهو أدنى مستوى مسجل لهذه الفترة من العام منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات في عام 2009.

أما في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، فلا تتجاوز نسبة التخزين 61 بالمئة، ما يزيد المخاوف من صعوبة مواجهة أي موجة برد طويلة أو انقطاعات محتملة في الإمدادات.

مخاطر على التضخم والنمو

ورغم أن الأسعار الحالية لا تزال أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها أوروبا خلال أزمة الطاقة قبل أربع سنوات، فإن الارتفاع الأخير قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في القارة.

ويخشى اقتصاديون من أن تؤدي فواتير الطاقة المرتفعة إلى تقليص إنفاق المستهلكين وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على وتيرة النمو الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.

كما أظهرت البيانات أن واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر جاءت أقل من مستويات العام الماضي، رغم أن هذه الفترة تشهد عادة زيادة في المشتريات استعداداً لفصل الشتاء.

ارتفاع أسعار الكهرباء

وامتدت موجة الصعود إلى أسواق الكهرباء الأوروبية، حيث قفزت العقود الآجلة للكهرباء الفرنسية تسليم الشهر المقبل فوق 200 يورو لكل ميغاواط/ساعة للمرة الأولى منذ يناير 2023.

وفي الوقت نفسه، جرى تداول العقود الهولندية القياسية للغاز، وهي المعيار الأوروبي المرجعي للأسعار، عند 96.88 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال التعاملات الصباحية في أمستردام.

ويشير هذا الارتفاع المتزامن في أسعار الغاز والكهرباء إلى أن أوروبا قد تواجه شتاءً أكثر تكلفة من المتوقع، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وتراجعت الإمدادات العالمية في وقت يتزايد فيه الطلب على التدفئة والطاقة.