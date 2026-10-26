وقالت طاقة في بيان إن تغطية الإصدار تمت بأكثر من 3 مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية للشركة واستراتيجيتها طويلة الأمد.

وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الاصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق.

وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى "طاقة"، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة.

ويعكس ذلك مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم "طاقة" هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء.

أما حصيلة الشريحة التقليدية فستستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم "استراتيجية طاقة 2030" للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب 10 مليارات دولار أميركي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025.

ويأتي هذا الإصدار في اعقاب طرح "طاقة" سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أميركي في يوليو 2026، شكّلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها "طاقة" منذ العام 2023 ما قيمته 3.7 مليار دولار أميركي، منها 1.85 مليار دولار أميركي في عام 2026 وحده.

ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة "موديز" وAA من وكالة "فيتش"، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة "طاقة"، وسيتم إدراجها في بورصة لندن.

ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أميركي، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أميركي تستحق في 26 إبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 بالمئة، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أميركي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 بالمئة.

وتولّى إدارة الإصدار كلٌّ من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كلٌّ من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة": "تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة".