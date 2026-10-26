وكتب ماسك في منشور على منصة "إكس" أن "سبيس إكس أغلقت تمويلاً بالديون بقيمة 40 مليار دولار لشراء وحدات معالجة الرسوميات"، في إشارة إلى الرقائق المتطورة التي تنتجها شركة إنفيديا وتُستخدم لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة.

ولم يكتفِ إيلون ماسك بالإعلان عن الصفقة، بل وجه تحذيراً حاداً إلى قطاع ما يُعرف بـ"شركات السحابة الجديدة" أو Neoclouds، وهي الشركات التي تبيع قدرات الحوسبة المتقدمة لشركات التكنولوجيا.

وقال إن أسواق الدين أصبحت شبه مغلقة أمام الشركات التي تعتمد فقط على إيرادات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يشهد القطاع موجة واسعة من الإخفاقات والاندماجات.

وأضاف: "أكثر من 200 شركة سحابة جديدة ستواجه مصيراً صعباً للغاية. بعض هذه الشركات سينجو، لكن العدد لن يكون كبيراً".

ضغوط تمويلية متزايدة

تأتي تصريحات ماسك في وقت يمر فيه قطاع الذكاء الاصطناعي بفترة مضطربة داخل أسواق التمويل، وسط تنامي قلق المستثمرين من الوتيرة المتسارعة للإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مقابل محدودية الأرباح المحققة حتى الآن.

ووفقاً لمصادر تحدثت إلى وكالة بلومبرغ نيوز، فقد أثرت هذه المخاوف بشكل مباشر على مفاوضات تمويل سبيس إكس، إذ يطالب المستثمرون بعوائد أعلى مقابل تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تعقيد مناقشات التسعير الخاصة بحزمة الديون.

وأوضحت المصادر أن الصفقة لم تُسعّر حتى مساء الأحد في نيويورك، وأن الأطراف المعنية تواصل العمل على وضع اللمسات الأخيرة على هيكل التمويل خلال الأيام المقبلة.

سبيس إكس تميز نفسها عن المنافسين

وحاول ماسك التمييز بين "سبيس إكس" وشركات الحوسبة السحابية الناشئة، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك مصادر دخل متنوعة ومستقلة عن نشاط الذكاء الاصطناعي، أبرزها خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" وإطلاق الصواريخ الفضائية.

وقال إن أسواق الدين باتت ترفض تمويل أي شركة لا تملك إيرادات كبيرة خارج نطاق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً في الوقت نفسه أن سبيس إكس لا تنوي الاستحواذ على أي من شركات السحابة الجديدة، معتبراً أن ذلك "عديم الجدوى".

تراجع ديون الشركة رغم تصنيفها الاستثماري

وعلى الرغم من احتفاظ سبيس إكس بتصنيف ائتماني استثماري من أكبر وكالات التصنيف العالمية، فإن ديون الشركة تعرضت لضغوط ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة.

كما ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان المرتبطة بديون الشركة إلى 266 نقطة أساس عند إغلاق تعاملات يوم الجمعة، وهو مستوى يُشاهد عادة لدى الشركات ذات التصنيفات الائتمانية الضعيفة أو عالية المخاطر.

غولدمان ساكس وأبولو في قلب الصفقة

وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر، يقود بنك "غولدمان ساكس" المفاوضات مع مجموعة من المستثمرين تتصدرهم شركة "أبولو غلوبال مانجمنت"، فيما من المتوقع أن تتولى شركة "أطلس إس بي" المدعومة من أبولو إدارة الكيان الذي سيصدر الديون.

كما درست شركة "بيمكو" المتخصصة في إدارة الأصول إمكانية المشاركة في التمويل. ومن المرجح أن تصدر الديون على شكل سندات خاصة وفق قاعدة "144A"، التي تسمح ببيع الأوراق المالية لمستثمرين مؤهلين من المؤسسات.

دروس من تجربة xAI

ويبدو أن الهيكل الجديد للتمويل يهدف إلى تجنب تكرار تجربة شركة "إكس إيه آي" التابعة لماسك العام الماضي، عندما سعت الشركة إلى جمع ما يصل إلى 20 مليار دولار عبر ترتيبات تمويل خارج الميزانية العمومية.

غير أن "سبيس إكس" اضطرت لاحقاً إلى تسجيل نحو 13 مليار دولار من تلك الديون ضمن ميزانيتها، بعدما اعتُبرت الصفقة غير مؤهلة محاسبياً للتعامل معها كعملية بيع وإعادة تأجير.

أرباح تدعم التوسع

وتأتي عملية جمع الديون الجديدة بعد نتائج قوية سجلتها الشركة في الربع الثالث من العام، إذ حققت وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لسبيس إكس أرباحاً للمرة الأولى.

وباتت الشركة تحقق إيرادات متنامية من خلال بيع قدرات الحوسبة الصادرة عن مراكز البيانات التي تديرها في مدينة ممفيس إلى مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى ومشغلي الحوسبة السحابية العملاقة.

وخلال مؤتمر إعلان النتائج المالية، أكد المدير المالي للشركة بريت جونسن أن سبيس إكس تبحث بالفعل خيارات اقتراض إضافية، مشدداً على أن الشركة واثقة من قدرتها على التوسع بشكل مدروس مع الحفاظ على تصنيفها الائتماني الاستثماري الممتاز.