وتساهم هذه الخطوة في دعم استراتيجية ألفا ظبي من خلال تعزيز فرص الاستثمار ضمن مجموعة متنوعة من شركات الذكاء الاصطناعي عبر الصندوق، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ويأتي هذا الاستثمار استكمالاً لمشاركة "ألفا ظبي" السابقة في صندوق"ألفا ويف فينتشرز 2"، والتي أتاحت للمجموعة انكشافاً غير مباشر على عدد من أبرز شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها"أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"سبيس إكس".

ويساهم الحضور المتواصل للمجموعة ضمن القطاعات القائمة على الابتكار في دعم استراتيجيتها الطموحة لتنويع محفظتها الاستثمارية.

ومن المتوقع أن يركز صندوق"ألفا ويف 3" على الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والشركات العالمية التي تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة، وتعمل على تطوير تقنيات متقدمة قابلة للتطبيق العملي وقادرة على إحداث تحولات كبيرة في مختلف القطاعات.

كما يتيح الصندوق للمجموعة الاستفادة من فرص النمو الناتجة عن التحولات الهيكلية طويلة الأمد، بالاستناد إلى خبراته الاستثمارية المتخصصة وتركيزه على تحقيق قيمة مستدامة. كما تهدف المشاركة فيه إلى تعزيز تنوع المحفظة الاستثمارية وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى الطويل، مع مراعاة مستويات المخاطر المرتبطة بها.

وستوظف"ألفا ويف" رأس المال المخصص للصندوق تدريجياً، بما يتسق مع برنامجه الاستثماري ومتطلبات رأس المال. وستتحدد عوائد المجموعة بناءً على أداء الأصول التي يستثمر فيها الصندوق وقيمتها، على أن تتحقق العوائد من خلال التوزيعات وعمليات التخارج على امتداد فترة عمل الصندوق.

وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "ألفا ظبي القابضة": "يمثل التزامنا باستثمار مليار دولار في صندوق "ألفا ويف 3" امتداداً لمشاركتنا الناجحة في صندوق "ألفا ويف فينتشرز 2"، وخطوة جديدة نحو توسيع فرصنا الاستثمارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المبتكرة. وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجيتنا لتنويع المحفظة الاستثمارية وتركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأمد وفق نهج مدروس ومنضبط، كما تؤكد حرصنا على توظيف رأس المال وتوجيهه نحو الفرص الواعدة التي تتيح لنا تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا."

وتعتزم"ألفا ظبي" تمويل هذا الاستثمار من خلال إعادة توظيف التوزيعات النقدية التي تحصل عليها من صندوق"ألفا ويف فينتشرز 2"، إلى جانب مواردها المالية الحالية. وسيظهر الأثر المالي للاستثمار تدريجياً، وفقاً لتوقيت ضخ رأس المال وأداء الاستثمارات التي ينفذها الصندوق. وستلتزم"ألفا ظبي" بالإفصاح عن أي مستجدات أخرى وفقاً للقوانين السارية ومتطلبات سوق أبوظبي للأوراق المالية.