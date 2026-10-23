وسلّطت الناقلة الضوء على مساهماتها في دعم قطاعي السياحة والتجارة في مصر، ودورها في تعزيز الفرص الاقتصادية وتقوية الروابط بين الشعبين على مدى أربعة عقود من عملياتها في البلاد.

مصر: من أوائل الوجهات إلى سوق عالمي رئيسي

بدأت طيران الإمارات تسيير رحلاتها من القاهرة وإليها عام 1986، لتكون أول وجهة للناقلة في القارة الأفريقية، وإحدى أولى الوجهات التي شغّلت إليها رحلاتها منذ انطلاقها. وتؤكد الشركة أن مصر لم تعد محطة إقليمية مهمة فحسب، بل صارت أحد الأسواق العالمية الرئيسية لها.

حصيلة أربعة عقود بالأرقام

تكشف الأرقام المعلنة حجم هذه المسيرة:

نقلت الشركة أكثر من 13.22 مليون راكب بين دبي والقاهرة منذ انطلاق خدماتها.

القاهرة هي الوجهة الأكثر تشغيلاً لطائرات A380 الإيقونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خارج مركز الشركة الرئيسي في دبي.

رفعت الناقلة مؤخراً رحلاتها إلى خمس رحلات يومية، ما جعل القاهرة المدينة الأكثر خدمةً ضمن شبكتها الأفريقية.

عدنان كاظم: محطة استراتيجية وشكر للشركاء

أعرب عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عن سعادته بالاحتفال في مصر بمرور أربعين عاماً على التشغيل بين دبي والقاهرة.

وأوضح أن الشركة بدأت في مصر كواحدة من المحطات الأولى، أو ضمن المحطات الخمس الأوائل، وأن محطة القاهرة كانت في البداية الأولى في شمال أفريقيا والشرق الأوسط من حيث التشغيل.

وقال إن الشركة انطلقت عام 1986 بثلاث رحلات أسبوعياً، وبلغت اليوم خمس رحلات يومية، ثلاث منها بطائرات إيرباص A380 واثنتان بطراز "تريبل 7" (Triple Seven) . ووصف محطة مصر بأنها من المحطات المهمة والقوية استراتيجياً للناقلة.

وبحسب كاظم، أسهم الطلب القوي في نقل أكثر من 13.22 مليون راكب خلال الأربعين عاماً الماضية، وأكثر من 170 ألف طن من البضائع والشحن بين مصر ودبي، وتسيير أكثر من 50 ألف رحلة.

وأكد أن الشركة ماضية "على النهج نفسه" في دعم الاقتصاد والسياحة والعلاقات التجارية بين الإمارات ومصر، كما فعلت في الماضي. وتوجّه بالشكر إلى عملاء الشركة في مصر وإلى المسؤولين على دعمهم، مشيراً إلى أنه لولا هذا الدعم لما بلغت الشركة هذه المرحلة من الرحلات والطلب.

عادل الغيث: إنجاز تشغيلي يُحتفى به مع الشركاء

من جهته، اعتبر عادل الغيث، نائب الرئيس أول للعمليات التجارية للمنطقة الوسطى في طيران الإمارات، أن اليوم يمثل إنجازاً في تشغيل الشركة على مدى أربعين عاماً. وقال إن الشركة بدأت بخمس رحلات في الأسبوع، ووصلت الآن إلى ما يقارب 35 رحلة أسبوعياً.

وأشار إلى سعادة الشركة بالاحتفال مع موظفيها وشركائها والجهات التي تتعامل معها دائماً في مصر. وختم بالتطلع إلى تكرار هذا الإنجاز، "من أربعين إلى ثمانين وللأبد".

خالد بالجافلة: سوق واعد ونمو دائم

أما خالد بالجافلة، نائب رئيس دائرة العمليات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في طيران الإمارات، فوصف السوق المصري بأنه "دائماً" سوق واعد للشركة. وقال إنه لا يظن أن هناك مكاناً أفضل من المتحف المصري الكبير للاحتفال بالأربعين عاماً.

وأشار إلى ارتفاع عدد الرحلات بين دبي والقاهرة من ثلاث رحلات أسبوعياً عام 1986 إلى 35 رحلة حالياً، وهو ما يعكس، بحسبه، نمو السوق وتطلعات الشركة إلى تعزيز حضورها فيه مستقبلاً. وتُسيَّر الرحلات بين طائرات إيرباص A380 وبوينغ 777، وهو ما يدل في رأيه على أن السوق في نمو دائم. وأكد تطلع الشركة إلى ما هو أفضل للسوق المصري في المستقبل.