وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش، هبط سهم "كيرينغ" بنسبة 10.8 بالمئة ليبلغ 190.40 يورو، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2025، في حين تراجع مؤشر "كاك 40" الرئيسي لأسواق الأسهم الفرنسية بنسبة 0.3 بالمئة.

وكانت المجموعة قد أعلنت، أواخر الخميس، عن استقرار مبيعاتها خلال الربع الثالث من العام عند 3.34 مليارات يورو (نحو 3.75 مليارات دولار).

وشهدت مبيعات "غوتشي"، التي تُعد أكبر وأهم علامات المجموعة على الإطلاق، انخفاضاً بنسبة 4 بالمئة لتسجل 1.29 مليار يورو، وهو تراجع أسوأ من الهبوط البالغ 3 بالمئة المسجل في الربع الثاني.

وفي هذا السياق، قال محللون في "دويتشه بنك" ضمن مذكرة بحثية: "لم تظهر غوتشي أي مؤشرات إيجابية مقنعة على الاستقرار"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتُشكل دار الأزياء الإيطالية "غوتشي" المحرك الأساسي لأرباح "كيرينغ"، إلا أنها تواجه تراجعاً متواصلاً منذ عام 2023 جراء فقدان العلامة التجارية لجزء من جاذبيتها في سوق المنتجات الفاخرة.