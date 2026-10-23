أدنى مستوى منذ منتصف يوليو

ووفقاً لبلومبرغ نيوز، هبط المعدن الأصفر بنسبة وصلت إلى 0.9 بالمئة ليقل عن 3990 دولاراً للأونصة، وهو الأدنى منذ منتصف يوليو، بعد أن خسر نحو 3 بالمئة أمس الخميس، ثم قلّص خسائره لاحقاً.

وتعمقت موجة بيع الأسهم خلال تعاملات الجمعة، بينما حافظت سندات الخزانة الأميركية إلى حد كبير على مكاسب الجلسة السابقة، مع تحوّل المستثمرين من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى السندات الأميركية بحثاً عن الملاذ الآمن.

بيع مدفوع بالسيولة

وقال جاستن لين، المحلل في غلوبال إكس إي تي إف، إن الذهب تعرّض على الأرجح لـ"موجة بيع مدفوعة بالسيولة"، بحسب بلومبرغ نيوز.

وأوضح أن هذا النوع من البيع يحدث عادةً في الانهيارات الحادة للأسواق، لأن الذهب مصدر ممتاز للسيولة لتغطية نداءات الهامش ومتطلبات رأس المال، وفقاً لما نقلته بلومبرغ عنه. وأضاف أن المعدن بات قريباً من اختبار مستوى حرج عند 3900 دولار للأونصة.

مخاوف الذكاء الاصطناعي تضغط على توقعات الفائدة

ووفقاً لبلومبرغ، يتزايد قلق المستثمرين بشأن استدامة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وهو محرك رئيسي للنمو في الولايات المتحدة. ودفع ذلك المتداولين إلى خفض رهاناتهم على رفع جديد لأسعار الفائدة، إذ يقل احتمال زيادة بربع نقطة مئوية في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل عن 10 بالمئة حالياً.

النفط والتضخم يحدّان من مكاسب انخفاض العوائد

ورغم أن تراجع العوائد والرهانات على رفع الفائدة يصب عادةً في مصلحة الذهب، فإن التضخم مرشح للبقاء مرتفعاً بفعل صعود أسعار النفط. وأدى تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات إلى دفع خام برنت إلى ما فوق 113 دولاراً للبرميل، مع توقعات بأن يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمئة.

وخسر الذهب أكثر من خُمس قيمته منذ اندلاع الحرب الأميركية الإيرانية أواخر فبراير.

حذر في المدى القريب

وقال كريستوفر وونغ، المحلل في مصرف "أوفرسي-تشاينيز بانكينغ كورب" (OCBC)، إن المصرف يبقى حذراً في المدى القريب، خصوصاً أن الذهب واجه صعوبة في التجاوب إيجاباً مع التراجع الأخير في العوائد.

وأضاف، وفق ما نقلته بلومبرغ، أن موجة البيع الأخيرة توحي بأن تقليص المخاطر على نطاق أوسع ومخاوف التضخم المستمرة قد تفوقان أثر انخفاض العوائد.

الأسعار في التعاملات

وبحسب بلومبرغ، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4014.86 دولاراً للأونصة عند الساعة 11:10 صباحاً بتوقيت سنغافورة، وتراجعت الفضة 1.2 بالمئة إلى 53.90 دولاراً للأونصة، بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم بشكل طفيف. واستقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري دون أي تغيير يُذكر.