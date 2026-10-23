وقال أحد المصادر إن العدد الإجمالي للمستثمرين في جولة التمويل تجاوز 15 مستثمرا.

وبهذه الجولة ستكون ديب سيك، التي ذكرت المصادر أن قيمتها تبلغ 500 مليار يوان قبل ضخ رأس المال الجديد، قد ضاعفت هدفها الأصلي لجمع الأموال البالغ 50 مليار يوان.

ويؤكد هذا الارتفاع الاهتمام القوي من المستثمرين في وقت تسعى فيه الصين إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق الذكاء الاصطناعي أمام الولايات المتحدة.

وقال ليان جي سو، كبير المحللين في شركة أوميديا للأبحاث "من المشجع رؤية تقييم مرتفع إلى هذا الحد لشركة ديب سيك، مما يدل على ثقة المستثمرين في مستقبل استراتيجياتها في المصادر المفتوحة".

وأضاف "بالنظر إلى أنهم (المستثمرين) جميعهم من الصين وموردون رئيسيون في سلسلة التوريد، أرى أن ديب سيك نفسها ستصبح جزءا أساسيا من سلاسل التوريد التكنولوجية المحلية هذه".

وذكر مصدر ثان أن من المقرر أن تكتمل عملية جمع الأموال في الأيام المقبلة، لكنه أوضح أن التفاصيل المالية وقائمة المستثمرين ليست نهائية وقد تتغير.

ولم يتسن التواصل بعد مع ديب سيك للحصول على تعليق. وأحجمت جيلي عن التعليق.

وكانت وكالة بلومبرغ نيوز ذكرت أولا أمس الخميس نقلا عن مصادر أن ديب سيك جمعت 15 مليارا في أحدث جولة تمويل.